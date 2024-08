Abogado de Nicanor Boluarte duda del secuestro de Iván Siucho y no descarta que sea "armado"

En exclusiva para Exitosa, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, expresó sus dudas sobre el secuestro de Iván Siucho, colaborador eficaz del caso 'Los Waykis en la Sombra', y no descartó que se trate de un hecho armado.

Vivanco argumentó su posición al señalar que lo ocurrido pasa cuando en el medio se está desarrollando una audiencia de prisión preventiva contra los implicados, entre ellos su patrocinado.

A ello adicionó que si fuera como la Fiscalía lo denuncia, de un intento de obstaculización de las indagaciones, sería una maniobra "bastante torpe" porque el secuestrado no tiene ninguna relación con el desarrollo del pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

El Ministerio Público solicitó meter a la cárcel a los investigados por el plazo de 36 meses, mientras se consolida la investigación y se consigue más pruebas.

Es por eso que Vivanco volvió a recalcar sus dudas en torno a lo ocurrido con el colaborador eficaz, destacando que la indagación de las autoridades determinará la causa de los hechos.

"Podría ser, yo no digo que lo sea, digo que me llama la atención que justo en este momento, en esta circunstancia suceda algo de esta naturaleza (...) No sería la primera vez que estamos en un hecho que luego de investigarse resulta que no era como todos pensábamos" , expresó.