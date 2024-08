Nicanor Boluarte no se fugará del Perú, afirma su abogado: Prisión preventiva debe ser rechazada

19/08/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, consideró que el pedido de la Fiscalía para la prisión preventiva de su patrocinado debe declararse "infundado" al no cumplir con los requisitos.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) solicitó para el hermano de la presidenta y otros más 36 meses de prisión preventiva por el caso 'Waykis en la sombra'.

"Considero que estamos frente a una prisión preventiva que no debería imponerse en la medida que el juez tome una decisión estrictamente justa y apegada al derecho (...) Es una medida que no debe proceder, debe declararse infundado", dijo.

Nicanor Boluarte no cumple requisitos para prisión

Para que el juez dicte una prisión preventiva debe haber graves elementos de convicción que lo vinculen al delito, delitos graves que ameriten prisiones por más de cinco años y peligro de fuga procesal.

Requisitos que, según la defensa, Boluarte Zegarra no cumpliría, debido a que la prueba o elemento de convicción está referido a lo declarado por el colaborador eficaz, lo cual es "un dicho" porque no ha sido corroborada, no siendo un insumo para aplicar la medida.

Respecto al peligro de fuga, explicó que su patrocinado cuenta con domicilio acreditado y tiene familia. Sobre todo, durante el tiempo de investigación, demostró conducta que no haga suponer que entorpecerá la investigación.

"No se fugaría del país, por supuesto. No existe ningún indicio que el señor se va a fugar. El peligro de fuga se deduce inicialmente de la ausencia de algún arraigo, se deduce frente a algún comportamiento que nos haga suponer que se va a fugar y tampoco le falta arraigo", argumentó.

Colaborador eficaz lo incrimina

En otro momento recordó que la solicitud del Eficcop fue en consecuencia del testimonio del colaborador eficaz, el cual solo son declaraciones, pero que con el tiempo se caerán porque no tendrá cómo demostrar sus afirmaciones.

Luis Vivanco rememoró que Víctor Torres Merino, amigo de Nicanor y Dina, en enero dio una versión y ahora otra. Frente a estos hechos, el hermano de la presidenta está tranquilo y confiado de la justicia.

"Está bastante tranquilo y sobre todo ha ratificado su confianza en el Poder Judicial. A pesar de las cosas que hemos pasado, que ha pasado (...) él mantiene una actitud de confianza hacia el Poder judicial y hacia la decisión que se pueda tomar", sentenció.

Vale precisar que este miércoles 21 de agosto la audiencia de prisión preventiva se reanuda para implicados en 'Waykis en la sombra'. En ese contexto, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, consideró que el recurso debe declararse "infundado" porque no se cumplen los requisitos.