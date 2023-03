01/03/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado en el que sostiene que hay un incremento en el peligro de fuga por parte del expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, tras orden de extradición al Perú.

En ese sentido, el documento estipula que la apelación presentada por los abogados del exjefe de Estado contiene el mismo argumento del riesgo de pérdida de su tratamiento y, que, después de solicitar su deportación, hay una serie de indicios que afirmarían dicha figura.

"Esa argumentación no es nueva y, además, ignora el hecho de que el riesgo de Toledo para huir es solo mayor ahora que su entrega es más segura, tras la decisión del Secretario".

De acuerdo a ello, las autoridades estadounidenses aseveraron que la demanda de Toledo Manrique no se ajusta a un resultado diferente en su intención por apelar la medida impuesta hace unas semanas.

Asimismo, el exmandatario mencionó que no tenía conocimiento de lo que le podría pasar si es que era trasladado al Perú y que eso, era un causal para permanecer en la nación norteamericana.

"Por lo tanto, el reclamo de Toledo sobre un daño irreparable no es diferente ahora que antes. Asimismo, Toledo no ha mostrado posibilidades de éxito. No ha habido desarrollo de hecho o de derecho relevantes desde entonces. Por lo tanto, debería sostenerse la misma conclusión.

"En cualquier caso, la cuestión de que si Toledo presenta un riesgo de fuga no se relaciona con la consideración relevante en este caso: el daño causado a los Estados Unidos al impedir su capacidad de cumplir con el Tratado y obligaciones con el Perú. Por estas razones, la Corte debería denegar nuevamente la solicitud de suspensión de extradición del apelante Toledo".

Defensa asegura que no hay riesgo de fuga

El abogado de Alejando Toledo, Jodi Linker, apuntó a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, que su patrocinado no se fugará del país; dado que muestra un "deterioro en su condición física" al igual que su esposa, Eliane Karp.

"Como ha reconocido la Corte, el Dr. Toledo y su esposa sufren del "deterioro de su condición psicológica" requiriendo un "continuo tratamiento médico". Esta situación minimiza el riesgo de fuga ya que volar a otro país irrumpiría su tratamiento médico".