25/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Durante las primeras horas de este miércoles 25 de noviembre, Jolín Bazán Valderrama, conocido como alias "Jolín", fue trasladado desde la sede de la Dirincri, en el Cercado de Lima, hacia la Base Naval del Callao, bajo un fuerte resguardo policial. En dicho establecimiento permanecerá recluido para cumplir su condena de cadena perpetua.

El cabecilla de 'La Nueva Jauría' permaneció en la sede de la Dirincri

En presencia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; y el comandante general de la Policía Nacional, Fredy López, se realizó la presentación ante los medios de comunicación y posterior salida de Jolín Bazán Valderrama rumbo al centro penitenciario de máxima seguridad de la Base Naval del Callao.

La presencia de las principales autoridades del Estado destacó el trabajo articulado entre el Ejecutivo y la Policía Nacional para planificar y ejecutar la captura transnacional de alias 'Jolín', como parte de un operativo coordinado.

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