20/11/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió un pronunciamiento oficial tras el allanamiento ejecutado en su sede principal del distrito de San Isidro en el marco de la investigación fiscal vinculada al caso denominado 'Los herméticos del caudal'.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la institución reguladora cuestionó la orden judicial obtenida a solicitud del Ministerio Público por el presunto delito de negociación incompatible, al sostener que no existía documentación pendiente de remitir a la autoridad fiscal.

Cuestionamiento a la medida judicial y entrega de información

El organismo supervisor sostuvo que, desde el inicio de las indagaciones preliminares dispuestas por el Ministerio Público, cumplió con atender de manera amplia, oportuna y completa cada uno de los requerimientos de información, archivos y registros solicitados por los representantes fiscales a cargo del caso.

"Asimismo, y sin que esta Superintendencia tenga pendiente remitir información alguna a dicha entidad, el Ministerio Público ha solicitado y obtenido una orden judicial de allanamiento de su sede principal, medida que estimamos desproporcionada", señaló la SBS en su comunicado oficial.

Según la versión institucional, los equipos internos brindaron las facilidades administrativas y operativas requeridas durante el operativo iniciado desde las 04:00 horas en el inmueble de San Isidro, diligencia que se ejecutó de manera simultánea al allanamiento realizado en la sede de la Sucamec en el distrito de Magdalena del Mar.

"En todo momento, la SBS ha colaborado con el debido desarrollo de la diligencia, actuando en estricto respeto de las instituciones y de las normas", indicó la superintendencia en el documento difundido tras la intervención.

#ComunicadoSBS | La #SBSPerú informa sobre la diligencia realizada por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en su sede principal. Lee el comunicado completo aquí: https://t.co/nWcQRxqLYA https://t.co/opIOrN1J47 — Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (@SBSPERU) November 20, 2026

Inclusión de dos funcionarios en la investigación fiscal

La entidad reguladora explicó que la pesquisa fiscal se abrió inicialmente contra los que resulten responsables por el presunto delito de negociación incompatible, etapa en la que el organismo ya venía respondiendo a las solicitudes documentarias formuladas por el despacho fiscal.

"El día de ayer jueves 19 de noviembre, la SBS tomó conocimiento de que dos de sus funcionarios han sido incluidos en dicha investigación, quienes vienen colaborando conforme a ley", detalló el comunicado institucional.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | Carlos Cueva, superintendente adjunto de Regulación y Jurídica de la SBS, se pronunció tras el allanamiento fiscal a la sede de la institución y aseguró que continuarán brindando información a las autoridades, descartando irregularidades por parte de la entidad. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 20, 2026

Con esta precisión, la superintendencia subrayó que los dos trabajadores comprendidos en las diligencias fiscales se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes para aportar lo que sea necesario en el marco del debido proceso y la investigación vinculada a la presunta red 'Los herméticos del caudal'.

En ese sentido, la SBS reiteró que mantendrá su disposición de colaborar con las diligencias del Ministerio Público conforme a ley y en estricto respeto de la institucionalidad y las normas vigentes.