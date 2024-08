Américo Gonza afirma que Vladimir Cerrón tiene derecho a no entregarse pese a sentencia: "No es delito"

En diálogo con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, justificó la clandestinidad de Vladimir Cerrón y afirmó que el líder político tiene derecho a no entregarse a la justicia pese a la sentencia en su contra.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el parlamentario aseguró que el estado de clandestinidad del involucrado en el caso 'Antalsis' no incurre en una condición agravante ni un delito.

De hecho, el legislador ratificó su confianza en el exgobernador regional de Junín e insistió en que Vladimir Cerrón es inocente de los cargos imputados en su contra.

"Las personas tienen derecho a resistirse a su detención. No es un agravante que alguien no se entregue, que la familia lo encubra. No es un agravante, menos un delito. Para nosotros, sabiendo de su inocencia, ¿cómo no vamos a escuchar sus palabras?", declaró para nuestro medio.