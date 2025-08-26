Betssy Chávez acata huelga de hambre seca: "Es la más radical y peligros de las protestas", según experto en salud

26/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el experto en salud pública, Marco Almerí, se refirió a la situación de Betssy Chávez y señaló que las personas que acatan una huelga de hambre seca fallecen entre el cuarto y séptimo día.

Esto se explica luego de que el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, advirtiera que su patrocinada podría perder la vida en máximo cinco días de continuar con su protesta alimenticia.

¿Qué es la huelga de hambre seca

Para conocer la gravedad y lo serio de la medida que está tomando la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, nuestro medio consulto con un especialista que explicó los alcances de esta protesta alimenticia.

"La huelga de hambre seca es aquella en donde las personas no ingieren ni sólidos ni líquidos, es decir, no ingieren absolutamente nada. Es la más radical y la más peligrosa de todas huelgas de hambre (...) son personas que entre el día cuatro y el día siete fallecen", explicó el experto.

¿Qué sufre el cuerpo en una huelga de hambre?

Según el especialista, esta es una de las huelgas de hambre más mortal, por ello, detalló lo que sufre el cuerpo de una persona que se somete a esta medida.

"En el día y dos lo que sienten es bastante sed, mucho apetito y tienen mareos, cefalea y la presión baja. El día tres y el día cuatro, que sería el caso de Betssy Chávez, lo que presentan es una deshidratación de tipo severa, hay un daño renal agudo, entra en una insuficiencia renal, los electrolitos se alteran y con ello todos los órganos del cuerpo.", informó.

Asimismo, informó que en el día cinco y seis se sufre un colapso cardiovascular y un daño renal irreversible, en muchos casos. Por estas restricciones es que en el día siete el estado del cuerpo es grave y por esa razón culmina en la pérdida de la vida de la persona.

Hay múltiples casos de personas que realizaron huelga de hambre y llegaron a un grave estado de salud. Tal es el caso de la piloto ucraniana Nadia Savchenko, quien fue detenida por Rusia, en 2016 se sometió a una huelga de hambre seca y, según Almerí, en el día cuarto tuvo que ser hospitalizada de emergencia, siendo diagnosticada con ictericia y taquicardia.

De esta manera, el experto en salud Pública, Marco Almerí, informó que la situación de Betssy Chávez es grave, pues podría perder la vida entre el día cuatro y siete de su huelga de hambre seca.