Caso Cócteles: Fiscalía podrá usar información brindada por Jorge Barata cuando era colaborador eficaz

Tras el inicio del juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, el abogado penalista, Carlos Caro, expresó que la Fiscalía podrá utilizar la información que brindó el exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, cuando este era colaborador eficaz. Ello pese a que el Poder Judicial revocó dicho proceso especial a favor del empresario brasileño, en el marco del caso Lava Jato.

"El 100% de información, de cayendo la colaboración eficaz de Barata, por decirlo así, se mantiene el 90% de la información. Se cae el 10%. El 90% de la información se mantiene intacta y la Fiscalía la puede utilizar para los asuntos correspondientes", detalló el letrado en torno al proceso de Keiko Fujimori.

"Información de Jorge Barata se mantiene"

En conversación con Nicolás Lúcar, en el programa Hablemos Claro, el letrado Carlos Caro explicó que, pese a que se cayó el acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata, la data que el exdirectivo de la empresa brasileña aportó "se mantiene".

"Toda la información que él ha aportado y especialmente lo que la Fiscalía ha hecho para confirmar todo lo que es actos de corroboración, todo eso se mantiene", sostuvo.

Eso sí, enfatizó que lo que no sirve es la información que al empresario lo incrimine, "es decir, toda la información donde él dice 'yo hice', 'yo cometí un delito', esa información incriminatoria (...) no se puede utilizar". No obstante, recalcó que toda documentación que la Fiscalía investigó y recabó por su cuenta "es información que se mantiene completamente intacta".

Juicio contra Keiko Fujimori

El juicio contra la lideresa de Fuerza Popular se instaló este 1 de julio, donde ella y otras 45 personas están siendo investigadas por el caso Cócteles.

Según la tesis el Ministerio Público, Keiko Fujimori Higuchi habría recibido grandes sumas de dinero de la corporación brasileña para el financiamiento de su campaña electoral de 2011 y 2016.

Es por esta razón que la institución que persigue el delito tiene la teoría que la excongresista utilizó los eventos de cócteles como fachada con el objetivo de ocultar ingresos.

En consecuencia, la acusaron de los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.

Por todo ello, el abogado Caro consideró que la Fiscalía sí podrá utilizar la información que Jorge Barata emitió, la cual será clave en el juicio de Keiko Fujimori.