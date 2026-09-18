Caso Liceo Naval: Poder Judicial dicta medidas de protección para menor víctima de violencia sexual

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dispuso diversas medidas de protección preventivas en favor del adolescente del Liceo Naval Almirante Guise que fue víctima de violencia sexual.

Medidas del Poder Judicial

Entre esas medidas que dictó el Poder Judicial figuran prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios, privados o redes sociales (WhatsApp, Facebook, entre otras) contra el agraviado, así como terapias psicológicas obligatorias para ellos.

En esa línea de acción cautelar, el juzgado instruyó a las dependencias policiales del sector a desplegar un plan de vigilancia intensivo alrededor de la vivienda de la familia agraviada. La Comisaría de la jurisdicción asumirá la ejecución de patrullajes periódicos semanales con el objetivo de garantizar la tranquilidad del entorno doméstico del estudiante.

"Figuran prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios privados o redes sociales(...) contra el agraviado", señaló el PJ.

#IMPORTANTE. Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dicta diversas medidas de protección preventivas en favor del adolescente del Liceo Naval Almirante Guise, que fue víctima de violencia sexual. (1/4) pic.twitter.com/nax9znTSDZ — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 18, 2026

Las disposiciones judiciales emitidas por la magistratura establecen un cerco de protección estricto destinado a evitar cualquier acto de amedrentamiento directo e indirecto hacia la víctima.

La orden judicial alcanza tanto el ámbito presencial como el entorno digital, bloqueando el uso de plataformas de mensajería instantánea e interacciones en plataformas virtuales por parte de los involucrados.

Definición de medidas restrictivas y cauce en la vía penal

De forma paralela a las medidas de protección de la víctima, la vertiente penal del caso avanza en las instancias judiciales correspondientes para determinar la situación legal de los involucrados.

En esa línea, el Tercer Juzgado de Familia de Lima mantiene programada la emisión del pronunciamiento respecto al pedido de internamiento preventivo solicitado por el Ministerio Público contra un sector de los investigados. La decisión judicial ponderará los elementos de convicción presentados para definir si los adolescentes afrontarán el proceso en privación de libertad o bajo medidas alternativas.

La resolución que emita el órgano penal marcará el cause procedimental para los próximos meses de investigación preliminar. Las autoridades judiciales reiteraron que cada actuación respetará el marco normativo previsto en el Código de los Niños y Adolescentes.

En ese sentido el Poder Judicial reafirma su compromiso de actuar con celeridad para proteger los derechos fundamentales de los menores de edad y asegurar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares dictadas frente a hechos de violencia sexual.