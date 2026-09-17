Fiscalía pide 5 años de prisión contra jueza María Vida La Rosa por vínculos con Andrés Hurtado

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de prisión contra María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, expresidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, por la presunta designación ilegal de una jueza supernumeraria. El pedido contempla días-multa e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Fiscalía cuestiona dos designaciones judiciales

La acusación fiscal atribuye a Vidal La Rosa dos presuntas designaciones ilegales de Cinthia Erika Paucar Boza como jueza supernumeraria. La primera ocurrió en marzo de 2023, cuando fue destinada al Vigésimo Sexto Juzgado de Trabajo Transitorio de Lima Metropolitana.

La segunda designación se produjo en febrero de 2024, cuando Paucar Boza fue nombrada jueza supernumeraria del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima. La Fiscalía sostiene que, en ambas ocasiones, la abogada no reunía los requisitos por la Ley de la Carrera Judicial para ejercer cargos.

Pedido de la Fiscalía

El requerimiento fiscal señala que, al momento de su primera designación, Paucar Boza tenía nueve meses de incorporación al Colegio de Abogados de Lima. La acusación también menciona exigencias relacionadas con experiencia mínima y habilitación profesional, requisitos que, según el Ministerio Público, no cumplía entonces.

La primera designación terminó el 15 de enero de 2024 por baja productividad. Sin embargo, un mes después, Vidal La Rosa volvió a designar a Paucar Boza como jueza supernumeraria, esta vez para un órgano constitucional. Ambas decisiones integran la acusación presentada directamente por Fiscalía.

Se declaró fundada la medida cautelar de María Vidal

Fiscalía solicita prisión e inhabilitación

El Ministerio Público atribuye a Vidal La Rosa la autoría de dos presuntas designaciones ilegales, mientras que a Paucar Boza le imputa dos aceptaciones ilegales de cargo público. La Fiscalía pidió una pena de dos años y ocho meses por cada hecho.

La suma de las dos penas solicitadas alcanza cinco años y cuatro meses de prisión para cada acusada. Además, el Ministerio Público solicitó 160 días-multa y cinco años de inhabilitación, medida que comprende la privación del cargo y la incapacidad para ejercer funciones públicas judiciales.

El caso aparece relacionado con una actuación posterior de Paucar Boza. En octubre de 2024, la magistrada declaró fundada una medida cautelar presentada por Vidal La Rosa después de una suspensión impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Esa decisión fue anulada.

Esa actuación posterior fue mencionada dentro del requerimiento fiscal, pero no integra la acusación por la que se solicita la pena. La investigación actual se concentra en las dos presuntas designaciones ilegales realizadas durante la gestión de Vidal La Rosa actualmente vigente.