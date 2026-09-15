Poder Judicial deja sin efecto medida cautelar que reactivaba proceso concursal de Universitario

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que había permitido reactivar provisionalmente el procedimiento concursal de Universitario de Deportes. La decisión fue emitida tras las oposiciones presentadas por el club e Indecopi, modificando el escenario generado en agosto por una resolución solicitada por Gremco.

PJ modifica medida cautelar sobre Universitario

El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró fundadas las oposiciones contra la Resolución N.º 03 emitida el último 20 de agosto. Con ello, quedó sin efecto la medida cautelar innovativa solicitada por Gremco Corp. S.A.C. en el proceso.

Esta resolución judicial determinó que ya no subsistían los requisitos que habían sustentado la medida cautelar. Entre los aspectos considerados estuvieron la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la adecuación o razonabilidad de la decisión provisional que había modificado temporalmente el procedimiento concursal.

Decisión judicial

La medida dejada sin efecto había levantado provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal de Universitario ante Indecopi. Además, había abierto el camino para convocar, tramitar y desarrollar una Junta de Acreedores, dentro del expediente concursal seguido contra el club desde años anteriores.

Indecopi también había presentado oposición contra aquella medida y solicitó que fuera revocada o dejada sin efecto. Universitario hizo lo propio ante el juzgado. Ambas instituciones cuestionaron la decisión adoptada en agosto, que había permitido modificar provisionalmente la situación del procedimiento concursal mientras continuaba la controversia judicial.

Franco Velazco confirma la resolución judicial

Franco Velazco, administrador de Universitario, confirmó que el club recibió formalmente la resolución judicial este martes. El dirigente difundió el pronunciamiento mediante sus redes sociales y señaló que el juzgado había declarado fundada la oposición presentada contra la medida cautelar concedida previamente a solicitud de Gremco.

Día importante para @Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara FUNDADA LA OPOSICIÓN, como consecuencia de ello, se DEJA SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR. pic.twitter.com/yJEmptoKRq — Franco Velazco Imparato (@ImparatoVelazco) September 15, 2026

"Día importante para Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara FUNDADA LA OPOSICIÓN, como consecuencia de ello, se DEJA SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR", publicó.

Con la nueva decisión, queda sin efecto la resolución de agosto que había permitido levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal. El escenario vuelve a modificarse mientras continúa el proceso judicial principal, sin que este nuevo pronunciamiento determine de manera definitiva la controversia entre las partes.

La resolución también precisa que la controversia principal todavía deberá ser resuelta. Por ello, la decisión adoptada este martes no determina de forma definitiva los derechos de Gremco ni cierra el proceso judicial relacionado con Universitario, Indecopi y el procedimiento concursal del club.