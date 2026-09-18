Junta Nacional de Justicia aprueba segunda destitución contra Delia Espinoza

Por dilación injustificada
18/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 18/09/2026
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó este 18 de septiembre una segunda destitución contra la exfiscal de la nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza Valenzuela.
Cabe precisar que, para este nuevo nuevo proceso seguido contra la letrada, se le imputaron dos cargos: una supuesta demora injustificada en la tramitación de la carpeta fiscal y una presunta reunión extraprocesal que habría tenido con el excongresista Alejandro Soto Reyes en su despacho congresal.
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