Junta Nacional de Justicia aprueba segunda destitución contra Delia Espinoza

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó este 18 de septiembre una segunda destitución contra la exfiscal de la nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza Valenzuela.

Cabe precisar que, para este nuevo nuevo proceso seguido contra la letrada, se le imputaron dos cargos: una supuesta demora injustificada en la tramitación de la carpeta fiscal y una presunta reunión extraprocesal que habría tenido con el excongresista Alejandro Soto Reyes en su despacho congresal.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó por mayoría una segunda sanción de destitución contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, en un proceso disciplinario relacionado con presuntas irregularidades en la investigación preliminar contra... pic.twitter.com/Cru3JPp7Xl — Exitosa Noticias (@exitosape) September 18, 2026

(Noticia en desarrollo....)