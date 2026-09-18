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Por dilación injustificada

Junta Nacional de Justicia aprueba segunda destitución contra Delia Espinoza

La Junta Nacional de Justicia aprobó una segunda destitución contra Delia Espinoza Valenzuela por su presunta irregularidad en la tramitación de la carpeta fiscal del caso seguido contra el excongresista Alejandro Soto.

JNJ aprueba segunda destitución contra Delia Espinoza.
JNJ aprueba segunda destitución contra Delia Espinoza. Composición Exitosa

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 18/09/2026

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El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó este 18 de septiembre una segunda destitución contra la exfiscal de la nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza Valenzuela.

Cabe precisar que, para este nuevo nuevo proceso seguido contra la letrada, se le imputaron dos cargos: una supuesta demora injustificada en la tramitación de la carpeta fiscal y una presunta reunión extraprocesal que habría tenido con el excongresista Alejandro Soto Reyes en su despacho congresal.

(Noticia en desarrollo....)

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