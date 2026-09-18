Junta Nacional de Justicia destituye en el cargo de juez a Richard Concepción Carhuancho

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó este viernes 18 de septiembre la destitución del abogado Richard Concepción Carhuancho como juez titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada.

Cabe precisar que, el letrado venía cumpliendo desde junio último una suspensión preventiva de seis meses por haber omitido el trámite de consulta ante la Corte Suprema de Justicia tras declarar inaplicable la ley que establece los alcances y límites del delito de lesa humanidad, aprobada por el Congreso de la República en 2024.

Motivo de su separación del sistema de justicia

Es importante señalar, la ponente fue la presidenta de la institución, María Teresa Cabrera Vega, en cumplimiento del procedimiento disciplinario que fuera iniciado mediante Resolución 163/2026-JNJ, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera a favor de la demanda de habeas corpus presentada por la defensa legal del abogado Mateo Castañeda Segovia, por vulneración a sus derechos.

Según lo sustentado por la titular de la JNJ, Concepción Carhuancho habría incurrido en una omisión funcional, al no haber observado los plazos procesales previstos para la notificación de la resolución que impuso la medida de prisión preventiva en contra del también exabogado de Nicanor Boluarte, así como para la concesión y eleva del recurso de apelación.

El caso fue tipificado como falta muy grave, contemplada en el artículo 48, numeral 12, de la Ley de la Carrera Judicial, por inobservancia de los deberes fijados en los numerales 1, 6 y 18 del artículo 34 de la misma norma.

(Noticia en desarrollo...)