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Incremento de temperatura

Senamhi: selva norte soportará hasta 38°C de temperatura

El Senamhi prevé un incremento del calor diurno y altos niveles de radiación ultravioleta en más de ocho regiones amazónicas durante el fin de semana.

La institución indicó el incremento de temperaturas.
La institución indicó el incremento de temperaturas. (Composición: Exitosa)

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/09/2026

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre el incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en la región amazónica desde el sábado 19 hasta el lunes 21 de septiembre. 

Durante este periodo, la selva norte registrará los picos térmicos más elevados con valores entre 31°C y 38°C, mientras que en la selva centro oscilarán entre 25°C y 36°C, y la selva sur bordeará los 36°C.

Pronóstico del Senamhi y regiones bajo alerta

Las condiciones atmosféricas previstas para este periodo incluyen una escasa cobertura nubosa durante gran parte del día, lo que incrementará de manera directa los índices de radiación ultravioleta. Esta situación meteorológica vendrá acompañada por ráfagas de viento que alcanzarán velocidades cercanas a los 45 km/h, manifestándose con mayor fuera durante las horas de la tarde.

El aviso meteorológico contempla un amplio radio de posible afectación que abarca las jurisdicciones de Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y Ucayali, donde se anticipan los registro térmicos más severos. Asimismo, sectores de Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Madre de Dios presentarán incrementos continuos en los niveles de radiación solar durante la jornada diurna.

Frente a la persistencia de este fenómeno, las autoridades locales de gestión del riesgo mantienen el monitoreo en provincias clave como Maynas, Coronel Portillo, Tambopata y Moyobamba. La presencia de ráfagas de viento y el despeje del cielo exigirán un seguimiento riguroso para prevenir incidentes asociados al golpe de calor en la población local.

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Recomendaciones de prevención e hidratación ante la radiación

Ante este escenario de altas temperaturas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas de protección personal, promoviendo el uso obligatorio de bloqueador solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV. 

En el ámbito de la salud preventiva, los especialistas recomiendan mantener una hidratación constante mediante el consumo permanente de agua y el uso de prendas de vestir holgadas de colores claros. Adicionalmente, se sugiere adecuar los entornos de convivencia asegurando una ventilación idónea tanto en las viviendas como en los centros de trabajo.

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La preparación comunitaria resulta fundamental para mitigar los impactos del calor extremo en sectores vulnerables como niños y adultos mayores. Los comités de emergencia regionales continuarán difundiendo pautas sanitarias para reducir las emergencias médicas vinculadas a la deshidratación y la insolación durante los días señalados.

En ese sentido, la Selva norte deberá extremar los cuidados de protección solar e hidratación continua hasta el lunes 21 de septiembre, coordinando con las autoridades locales el monitoreo permanente de los índices térmicos.

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