Luis Sifuentes: Poder Judicial separa proceso de tenencia de investigación por trata y violación

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial separó el proceso de tenencia de la hija de seis años de Luis Sifuentes Gonzales de la investigación penal que enfrenta por presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual. La decisión permite que ambos casos continúen por vías judiciales independientes.

PJ continúa proceso de tenencia

El Cuarto Juzgado de Familia de Lima remitió a la Fiscalía los informes sociales y las evaluaciones psicológicas relacionadas con la menor. Estos documentos forman parte del proceso de tenencia iniciado contra Sifuentes y deberán ser revisados antes de emitir el dictamen correspondiente.

La Fiscalía de Familia deberá emitir su dictamen luego de recibir los documentos. El juzgado podrá continuar con las actuaciones necesarias para resolver el pedido de tenencia y determinar las medidas correspondientes respecto de la menor involucrada en este proceso judicial.

El proceso de tenencia tiene un trámite independiente de la investigación penal contra Sifuentes. Esta diferencia fue precisada por el PJ, debido a que ambos procedimientos involucran hechos y actuaciones distintas dentro del sistema de justicia peruano actualmente.

La situación de la menor también fue atendida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que dispuso su traslado provisional a una Unidad de Protección Especial. La medida corresponde a un procedimiento de protección y no constituye una decisión definitiva sobre la tenencia.

El Poder Judicial del Perú, a través del Cuarto Juzgado de Familia de Lima, comunica lo siguiente. pic.twitter.com/i6uOTMNMU9 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 16, 2026

Investigación penal continúa por separado

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima investiga a Sifuentes por presunta trata de personas agravada, explotación y violación sexual contra una ciudadana colombiana. Las diligencias buscan esclarecer los hechos denunciados y determinar responsabilidades.

La investigación fiscal señala que los hechos denunciados habrían comenzado en Colombia durante 2019, cuando la agraviada tenía 14 años. Posteriormente, habría sido trasladada hacia Lima, donde, de acuerdo con la denuncia, habría ocurrido una situación de explotación sexual.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Equipo 1) investiga al escultor peruano Luis Sifuentes por los presuntos ilícitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de una ciudadana de nacionalidad colombiana. La... pic.twitter.com/GiYufyqNoO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 16, 2026

El Ministerio Público también dispuso que la denunciante participe en una entrevista única en cámara Gesell, con la finalidad de que su declaración pueda ser incorporada como prueba anticipada ante un eventual juicio oral. Además, se realizarán pericias fonéticas y transcripciones de audios.

La Fiscalía desarrolla estas diligencias junto con agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas de la PNP. Entre sus objetivos figura establecer la posible existencia de otras víctimas y determinar si existen nuevos hechos relacionados con la investigación.

El requerimiento de prueba anticipada presentado el 14 de septiembre también continúa su trámite ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima. Este procedimiento corresponde a la investigación penal y permanece separado del proceso de tenencia que analiza el Cuarto Juzgado de Familia.