Caso Liceo Naval: Fiscalía solicita cuatro meses de internamiento preventivo para adolescentes implicados

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El escandaloso caso de presunta violencia sexual que ha conmocionado a toda la comunidad educativa del Liceo Naval Almirante Guise avanza rápidamente hacia una nueva y decisiva etapa en el fuero judicial.

Tras cumplirse estrictamente el plazo legal estipulado para la retención por flagrancia, el Ministerio Público comunicó durante la tarde de este viernes que la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó formalmente cuatro meses de internamiento preventivo contra los menores de edad cursantes del quinto año de secundaria

Estos adolescentes enfrentan una gravísima denuncia por la presunta violación sexual en agravio de un compañero de 16 años, un suceso que habría ocurrido en el distrito de San Borja.

Indicios probatorios y sustento de la medida fiscal

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio Público mediante sus redes sociales, el fiscal provincial titular a cargo del caso, Mariano de la Torre Hernández, requirió esta severa medida restrictiva con el objetivo ineludible de asegurar la permanencia de los estudiantes durante todo el desarrollo de las complejas diligencias investigativas.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó 4 meses de internamiento preventivo contra menores de edad del quinto año de secundaria involucrados en la investigación por el caso Liceo Naval.



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Esta contundente decisión fiscal se adoptó únicamente después de que los operadores de justicia lograran recabar múltiples indicios que vincularían de manera directa y objetiva a los adolescentes investigados con la grave infracción a la ley penal que se les imputa.

Entre los principales elementos probatorios y testimoniales debidamente recopilados por la Fiscalía durante estas cruciales horas de investigación, figuran las declaraciones de los propios menores de edad involucrados en el suceso, los partes y reportes detallados de los efectivos policiales intervinientes, además de los crudos testimonios de los padres denunciantes.

Asimismo, resulta determinante para respaldar el requerimiento fiscal el certificado del reconocimiento médico-legal practicado a la joven víctima, un documento técnico pericial que sustenta la magnitud de los hechos ocurridos presuntamente el pasado 15 de septiembre al interior de un vehículo de traslado deportivo.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Cuatro de los diez estudiantes del Liceo Naval denunciados en un presunto acto de violencia sexual fueron liberados esta tarde tras cumplirse el lapso de retención por 48 horas en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima. El resto de los... pic.twitter.com/cTMdOo8Cbf — Exitosa Noticias (@exitosape) September 18, 2026

Evaluación del requerimiento y crisis institucional

El requerimiento de internamiento preventivo será evaluado hoy mismo por la autoridad jurisdiccional competente, inmediatamente después del vencimiento de la retención en flagrancia de los acusados.

En este contexto, se conoció previamente que cuatro de los diez adolescentes inicialmente retenidos abandonaron la dependencia policial bajo estricta tutela familiar, por lo que el juzgado respectivo deberá definir de manera individualizada quiénes afrontarán el proceso privados de su libertad y quiénes lo harán bajo reglas de conducta específicas.

Este tenso y mediático escenario judicial se desenvuelve paralelamente a una profunda crisis en la administración del centro educativo involucrado. Mientras el Ministerio de Justicia asume activamente el patrocinio legal e integral del menor agraviado, la Marina de Guerra ya separó preventivamente a la directora, a un docente y al entrenador.