Caso 'Mamanka': PJ dicta impedimento de salida del país contra escultor por presunta abuso sexual

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas logró que el Poder Judicial ordene nueve meses de impedimento de salida del país contra el escultor Luis Sifuentes conocido en el mundo artístico como 'Mananka'.

Sustentación fiscal y atención integral a la víctima

La fiscal provincial Evelyn Taboada De la Cruz sustentó el pedido ante el órgano judicial acreditando los elementos de convicción que vinculan al profesional de las artes con las acusaciones en su contra.

La representante del Ministerio Público argumentó la necesidad de la medida para evitar el peligro de fuga del imputado mientras continúan las diligencias de investigación. En paralelo a las acciones penales, la Unidad Distrital de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) asumió la atención directa de la denunciante.

La entidad brinda soporte multidisciplinario en materia médica, psicológica y legal para mitigar el impacto de los abusos atribuidos al investigado. El acompañamiento especializado se mantendrá durante todo el desarrollo de la etapa preparatoria para garantizar la integridad de la afectada.

La intervención fiscal otorgar un entorno seguro para la presentación de pruebas e interrogar al entorno del agresor sin interferencias.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas (Equipo 1) consiguió que se dicte 9 meses de impedimento de salida del país al escultor Luis Sifuentes, investigado por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual... pic.twitter.com/thj2uY0YMU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 18, 2026

Antecedentes de los hechos y diligencias de investigación

Las indagaciones fiscales establecen que los primeros abusos habrían ocurrido en territorio colombiano durante el año 2019, cuando la víctima era una menor de edad. Posteriormente, el investigado habría ejecutado acciones de captación y traslado hacia la ciudad de Lima para someter a la joven a redes de explotación.

Tras recibir la denuncia formal, la fiscalía especializada dispuso la ejecución de actuaciones urgentes e inaplazables para acopiar material probatorio dentro del perímetro donde operaba el agresor. Las fuerzas de orden inspeccionaron los lugares de permanencia del escultor para constatar las condiciones de habitabilidad e internamiento de la agredida.

El avance del expediente penal contempla la toma de declaraciones, peritajes forenses y la revisión de las comunicaciones entre ambas partes. La representación de la fiscalía ratificó que las diligencias continúan enfocadas en determinar las responsabilidad penal absoluta del imputado antes de formular la acusación final.

En ese sentido, la Fiscalía reafirmó su compromiso institucional de perseguir con firmeza las redes de explotación y proteger a las víctimas de violencia sexual en el país, impulsando todas las medidas coercitivas necesarias para evitar la impunidad de los investigados durante el trámite de los procesos judiciales.