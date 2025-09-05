Caso Odebrecht: PJ rechaza recursos de Ollanta Humala y Nadine Heredia para suspender sus condenas

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) declaró infundado los recursos presentados por el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, con los que buscaban suspender las condenas en su contra por el caso Odebrecht. Por tanto, el exmandatario continuará en prisión y su esposa con orden de captura.

Ollanta y Nadine buscaban suspender condenas

Mediante una resolución, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia resolvió que las solicitudes de suspensión presentadas por las defensas de Humala y Heredia, no tienen sustento legal; por ello declararon improcedente dicha suspensión de la ejecución provisional de la condena.

"Se declara improcedente la solicitud de suspensión de la ejecución provisional de sentencia postulada por la defensa técnica del sentenciado Ollanta Moisés Humala Tasso, en el extremo de la pena de 15 años de privación de la libertad en los seguidos por el delito de lavado de activo agravado", se lee en la documentación respecto al caso que se sigue contra el expresidente.

De tal modo, con esta disposición del Poder Judicial, se conoció que Ollanta Humala deberá continuar cumpliendo su condena recluido en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate. Por su lado, Nadine Heredia mantiene la orden de captura en su contra; ella también fue condenada a 15 años de prisión; sin embargo, se encuentra en Brasil tras haber recibido asilo diplomático por parte del Gobierno de dicho país.

Conclusiones del Poder Judicial

En tal sentido, se conoció que en el caso de Humala Tasso, la Sala de Apelaciones consideró infundada la pretensión de paralizar la ejecución de su condena por el delito de lavado de activo agravado, en el marco del caso Odebrecht.

En el caso de Heredia Alarcón, el tribunal declaró improcedente el pedido presentado por su defensa, con el que buscaba evitar la ejecución de la pena impuesta en su contra por el mismo caso. Según el documento, la sentencia de 15 años de prisión debe cumplirse, por lo que ordena su captura inmediata.

Ollanta Humala niega fuga del país

Como se recuerda, el pasado 25 de agosto, el expresidente Ollanta Humala, investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos, reapareció en una audiencia judicial para defenderse de las acusaciones que lo señalan como un posible prófugo en potencia.

Desde el penal de Barbadillo, el expresidente sostuvo que su permanencia en el Perú responde a una decisión personal ligada al bienestar de su familia.

