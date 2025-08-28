Dina Boluarte pide a candidatos continuar con ejecución de obras: "Esperemos que no se usen intereses políticos"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, hizo un llamado a los candidatos y candidatas que participarán en las próximas elecciones del 2026, con la finalidad de que den continuidad a las obras que se iniciaron durante su gobierno. La mandataria pidió hacer su trabajo sin usar "intereses políticos o mezquindades".

Sobre construcción de central de emergencia

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del edificio de la futura central de emergencia 991 en Chorrillos, la mandataria no dudó en resaltar las acciones de su Gobierno. Según precisó, en su gestión se trabajó con mirada de país y sin cálculos políticos ni mezquindades.

"Desde ya, hago un llamado a los candidatos y a quienes nos sucedan en el cargo, a comprometerse a dar continuidad a las obras que estamos dejando iniciadas y no la concluimos no porque no queramos sino porque en la línea de tiempo de la construcción de estas edificaciones pues no nos va a dar el tiempo de acá hasta el 28 de julio del 2026", dijo este jueves 28 de agosto.

De tal modo, Boluarte Zegarra indicó que está dejando dicha obra para el futuro, en beneficio de los peruanos. Al respecto, indicó que hasta julio del 2026, se dejará encaminada dicha construcción para que su sucesor la culmine. "No es entregar por entregar, es hacerlo bien y sin intereses", detalló.

Pide trabajar sin cálculos políticos

En tal sentido, la presidenta explicó que la construcción de la central de emergencia 911 en el distrito de Chorrillos quedará a cargo del siguiente Gobierno, debido a que por la línea de tiempo, no se podrá culminar hasta el 28 de julio del 2026, día en que deja el mandato.

Al respecto, espera que su sucesor no use "intereses políticos o mezquindades" y se dejen de lado las obras que inició en su gestión. Ante ello, indicó que dejará un país consolidado económicamente para que no exista el pretexto de que "no hay presupuesto".

La presidenta de la República, Dina Boluarte, aprovechó el momento y envió un mensaje a los candidatos de las próximas elecciones y les pidió que dejen su egoísmo de lado y prioricen el bienestar del país. "Nuestro país no necesita de banderas políticas, la única bandera que nos guía es nuestra bicolor", dijo.

De esta manera, la jefa de Estado, Dina Boluarte, exhortó a los candidatos y candidatas que participarán en las próximas elecciones del 2026 a darle continuidad a las obras iniciadas durante su gobierno por el bien del país.