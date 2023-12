Colegio de Abogados de Lima: "Patricia Benavides está mal suspendida por la JNJ"

08/12/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista a Exitosa, César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), aseguró que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió prematuramente a Patricia Benavides, quien hasta este miércoles era titular del Ministerio Público (MP); puesto que habría tomado una decisión con elementos que todavía no son pruebas en un proceso fiscal.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado apuntó que el organismo liderado por Imelda Julia Tumialán Pinto debió seguir el "debido proceso" y no adelantarse con este último fallo.

"Está mal suspendida, está prematuramente suspendida, han debido dejar que se habrá el proceso, que se habrá la investigación y, sobre esos elementos que ellos recién puedan recabar, recién pronunciarse", declaró a nuestro medio.

En ese sentido, Bazán mencionó que la exfiscal de la Nación no está "incursa" en una investigación fiscal, pese al organigrama que presentó Eficcop acerca del Operativo Valkiria V.

"Ni siquiera se estaba haciendo la investigación preparatoria, solamente se estaba ordenando una detención (contra Jaime Villanueva) para encontrar todos los elementos probatorios necesarios y juzgar si habría o no una investigación o una carpeta fiscal", añadió en su intervención.

A detalle, dio cuenta de los pasos que debería haber seguido la junta. "No se han analizado las pruebas, no se han tomado las declaraciones, por lo tanto, no se puede declarar si una persona es inocente o es culpable, todavía. La JNJ ha tomado una decisión con elementos que todavía no son pruebas ni siquiera de un proceso", sostuvo.

Día del Triunfo de la Democracia en el CAL

Por otro lado, Bazán justificó la presencia de la citada funcionaria en el 'Día del Triunfo de la Democracia', evento del CAL que conmemoró a las autoridades que impidieron el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

"Porque se le invitó con más de 10 días de anticipación. Era la fiscal de la Nación, en el momento que se hizo la invitación. Nosotros invitamos a los presidentes de las instituciones (que evitaron el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo). (...) Ella sigue siendo abogada", finiquitó.

De esta manera, el decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán, señaló que la JNJ debió seguir el "debido proceso" y no adelantarse con la suspensión provisional a Patricia Benavides por seis meses.