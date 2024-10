Cristian Martínez: INPE traslada al primo de Jefferson Farfán a penal de Lurigancho para cumplir prisión preventiva

El pasado 27 de septiembre, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, tras ser acusado de abusar sexualmente de una joven de 19 años. El caso se hizo rápidamente mediático al tratarse de un familiar de el exjugador de la Selección Peruana e incluso los hechos se habrían dado en el domicilio de la 'Foquita'.

En primer lugar, las autoridades enviaron al acusado al Penal de Piedras Gordas para cumplir con la condena impuesta mientras dure la investigación. Este momento dejó una emotiva escena al ver a su madre romper en llanto viendo a su hijo ser llevado a prisión.

Sin embargo, la decisión parece haber cambiado luego de lo indicado por el INPE en sus plataformas virtuales. El Instituto Nacional Penitenciario dio a conocer que Cristian Martínez Guadalupe será trasladado en las próximas horas al penal de Lurigancho donde se quedará por los próximos nueve meses.

De esta manera, el primo de Jefferson Farfán estará recluido en uno de las prisiones más peligrosas del Perú mientras se lleva a cabo toda la investigación por la acusación de violación sexual contra una joven de 19 años que pesa en su contra.

Días atrás, el conocido 'Cri Cri' brindó sus primeras declaraciones sobre el caso asegurando que los hechos nunca se dieron como se han señalado en los programas de televisión. Según su versión, diversos integrantes de su familia y amigos cercanos se encontraban reunidos en la casa de la 'Foquita' cuando se fue a dormir cerca a las 4 de la mañana.

De pronto, sonó la puerta de su habitación para indicarle lo que había sucedido ante su sorpresa. Incluso señaló que Farfán quería abalanzarse sobre él al conocer los hechos.

"Yo salgo de la casa porque me dicen que mi primo estaba como loco. Yo lo conozco y no quiero irme a las manos con él porque lo adoro mucho, lo amo mucho. Yo sé que voy a quedarme callado, no fue así porque me ama demasiado", añadió.