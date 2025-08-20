Vocero de la Fiscalía: "A la Presidencia han llegado personas que no han estado a la altura del cargo"

20/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En comunicación con Exitosa, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas Villanueva, señaló que la política peruana se ha degradado en los últimos años y aseguró que a la Presidencia de la República han llegado personas que no han estado a la altura del cargo; ello en relación a las actitudes demostradas por la actual mandataria Dina Boluarte.

Sobre cuestionamientos contra Boluarte

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Cubas también brindó su punto de vista sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió las investigaciones contra Dina Boluarte hasta que concluya su mandato.

"La política en los últimos años se ha degradado y desgraciadamente, a la Presidencia de la República han llegado personas que no han merecido llegar y que no han estado a la altura del cargo que desempeñaban. En el caso de la señora Boluarte, ha mentido al país", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el vocero de la Fiscalía precisó que en el caso de la mandataria Boluarte Zegarra habría mentido ante toda la población; ello, sobre el caso 'Rolex'. Según detalló, fue luego del allanamiento a su vivienda, que Boluarte cambió su versión sobre los relojes y objetos de lujo. "Ahí se pone al descubierto las mentiras que había dicho", añadió.

En tal sentido, precisó que el Ministerio Público no ha inventado hechos, por el contrario, ha investigado y determinado, "objetivamente", lo que habría ocurrido, no solo en el caso 'Rolex' sino en los demás casos por los que se le cuestiona a Boluarte.

"Se distorsiona groseramente la verdad"

Además, Cuba se pronunció respecto a la investigación contra la mandataria por el caso 'Cirugías'; sobre ello, detalló que las diligencias fiscales no se basaron en que Boluarte se haya realizado una intervención estética, sino por el hecho de que no informó al Congreso de la República, que se encontraría inhabilitada por razones médicas para ejercer el cargo, de manera temporal.

"Y se le atribuye que en ese lapso, se han publicado decretos supremos que ella no pudo haber firmado, esa es la razón de la investigación, no es porque se haya hecho cirugías. Se distorsiona groseramente la verdad y se trata de presentar una figura que no es la objetiva ante la ciudadanía", enfatizó.

Cabe mencionar que, según Cuba, desde el Ministerio Público se manifiesta una preocupación ante la decisión del Tribunal Constitucional de suspender las investigaciones contra Boluarte, Según indicó, podría generar impunidad.

De esta manera, el vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas Villanueva, señaló que la política peruana se ha degradado en los últimos años; ello se vería reflejado con el mandato actual de Dina Boluarte, quien se ha visto envuelta en una serie de cuestionamientos.