Jefferson Farfán casi agarra a GOLPES a su primo 'Cri Cri' tras conocer denuncia: "Estaba como loco"

25/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tiempos difíciles para Jefferson Farfán. El exfutbolista de la Selección peruana está envuelto en una situación muy delicada, luego de la denuncia presentada contra su primo Christian Antonio Martínez Guadalupe. 'Cri Cri' ha sido señalado por presuntamente abusar de una joven de 19 años al interior de la casa de 'La Foquita'.

'Cri Cri' revela que Jefferson quiso agarrarlo a golpes

Tras ser intervenido por la policía, 'Cri Cri'' prestó sus descargos sobre lo que habría ocurrido en la vivienda de Farfán, la cual se ubica en el distrito de La Molina. Se presume que el suceso se dio el pasado sábado 21 de septiembre, por lo que la denuncia fue presentada al día siguiente. Christian asegura que esto lo tomó por sorpresa.

"Pasaron tres horas desde la supuesta violación, para despertarme, yo, sin saber qué pasaba, todavía decía entre broma, 'déjenme dormir que tengo cosas que hacer'", mencionó en sus declaraciones para las autoridades policiales.

Pese a esto, él no quiso retirarse de la casa, asegurando su inocencia. "Me decían: 'Christian, vete'. Pero yo preguntaba, ¿qué pasó? Y me decían que había ocurrido algo con ella. Yo le dije a mi prima: '¿Qué hablas?'", añadió. No obstante, Martínez finalmente decidió abandonar el lugar, tras enterarse que 'Jeffry' estaba furioso.

"Yo salgo de la casa porque me dicen que mi primo estaba como loco. Yo lo conozco y no quiero irme a las manos con él porque lo adoro mucho, lo amo mucho. Yo sé que voy a quedarme callado, no fue así porque me ama demasiado", detalló.

Conforme a lo informado por 'Magaly TV: La Firme', la presunta víctima de esta agresión es una persona muy cercana a Jefferson Farfán. Por tal motivo, la reacción del deportista habría sido tan severa. " Tengo toda la documentación, pero he decidido no utilizarla (...) Es un momento difícil, (...) que le haya pasado a Jefferson Farfán" , indicó 'La Urraca'.

Jefferson Farfán acude al MP tras detención de 'Cri Cri'

Luego de conocerse la grave denuncia contra 'Cri Cri', Jefferson Farfán tuvo una aparición en el Ministerio Público. Esto ocasionó una serie de especulaciones sobre su postura frente a lo ocurrido con su primo, quien es señalado por agredir sexualmente a una jovencita cuando se encontraba al interior de su casa.

En tal contexto, algunos informes apuntan que 'La Foquita' entregó las cámaras de seguridad de su domicilio, a fin de que se esclarezca la situación que afronta Christian Martínez. Conforme a este dato, los videos captaron el momento en que abandona una habitación de manera rauda.

El caso de 'Cri Cri' continúa manteniendo en expectativa a los seguidores de Jefferson Farfán, debido a lo grave que resulta tal acusación.