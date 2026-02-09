'El Monstruo' podría recibir cadena perpetua: Fiscalía solicitó ampliación de extradición a Paraguay

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este lunes, el Poder Judicial condenó a 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno alias 'El Monstruo', declarando fundado el requerimiento de la Fiscalía, la cual no descarta completamente que el delincuente reciba cadena perpetua.

Fiscalía no descarta cadena perpetua contra Erick Moreno Hernánd

En entrevista con Canal N, el fiscal Edwin Velásquez aclaró que la primera sentencia no servirá solo para la prisión preventiva, sino también "para llegar a una sentencia condenatoria", para lo que, según dijo, se está "avanzando apresuradamente".

"Lo que estamos ajustando son los hechos de extorsión, sicariato, que nos falta foco por afinar, pero ya se está llegando a un acuerdo", detalló el magistrado.

En ese sentido, Velásquez confirmó que la Fiscalía se encuentra coordinando una ampliación de la extradición de Moreno Hernández mediante una solicitud a la justicia de Paraguay, país donde el criminal se refugiaba y fue, posteriormente, detenido.

Según el fiscal, el primer pedido de extradición fue por robo agravado y homicidio. La segunda diligencia corresponde a la incorporación de nuevos delitos a la investigación contra 'El Monstruo': por organización criminal, sicariato y extorsión.

Ante ello, Edquin Velásquez estimó que las penas puedan llegar a ser más severas, no descartando que Moreno reciba cadena perpetua por sus crímenes.

El fiscal Edwin Velásquez dijo que se podría solicitar una ampliación de la prisión preventiva por 12 meses más contra Erick Moreno, alias 'El Monstruo'



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/0Ch0CkfsqW — Canal N (@canalN_) February 9, 2026

PJ dicta 26 meses de prisión preventiva contra 'El Monstruo'

Este lunes, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público, imponiendo 36 meses de prisión preventiva contra Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo", acusado de liderar 'Los Injertos del Cono Norte'.

Tras llevarse a cabo tres días de diligencias, el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla, dictó su veredicto al promediar este mediodía, ante la expectativa la población que en los últimos años ha sido víctima de sus ataques extorsivos.

Tras ser extraditado desde Paraguay el pasado 28 de enero, el prontuario empezó a comparecer ante la justicia peruana desde el miércoles 4 de febrero por la comisión de los delitos de homicidio, sicariato y extorsión, en agravio de comerciantes y transportistas de diversos distritos de Lima Norte.

El Ministerio Público solicitó ampliación de extradición de Erick Moreno 'El Monstruo' a la justicia de Paraguay al incorporar los delitos de extorsión y sicariato, por lo que no descarta cadena perpetua.