Alejandro Muñante pide citación al director del penal de Barbadillo ante el Congreso por 'cárceles doradas'

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Alejandro Muñante, solicitó al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que se cite al director del penal de Barbadillo por "presuntos privilegios a expresidente recluidos".

Pide citar al director del penal de Barbadillo

El congresista Alejandro Muñante envió un oficial al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, Elvis Vergara, para solicitar una citación al presidente del penal de Barbadillo por las 'cárceles doradas' de los expresidentes de la República.

La finalidad de la citación sería brindar información detallada de las condiciones de reclusión a los que son sometidos los cuatro exjefes de Estado alegando aun posible favorecimiento o "trato diferenciado respecto de los demás internos".

Así, Muñante solicita que el director del establecimiento penitenciario de Barbadillo comparezca ante la comisión encabezada por Vergara a fin de que pueda esclarecer el régimen penitenciario aplicable a los expresidentes.

El oficio fue presentado este 9 de febrero luego de que se revele un reporte periodístico que da cuenta beneficios como mobiliarios, artefactos y servicios básicos particulares para Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo.

🚨 #URGENTE | ¡No más cárceles doradas! He solicitado al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, cite de inmediato al director del Penal de Barbadillo, a fin de que explique los privilegios otorgados a los expresidentes recluidos, según se ha... pic.twitter.com/WyrAY3mI5O — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) February 9, 2026

Martín Vizcarra insinúa trato diferenciado con A. Fujimori

Tras la revelación periodística, el expresidente Martín Vizcarra cuestionó la reciente requisa y realizó una comparación con la situación carcelaria del expresidente Alberto Fujimori.

"¿Le hicieron alguna a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo?", indicó a través de su cuenta oficial de X, diferenciando el trato que ahora recibe el exgobernador de Moquegua.

En su publicación, indicó que había tenido tres requisas en menos de 24 horas y con fotos publicadas por la prensa, dando a entender que "la orden viene de arriba".

Así, "retó" al presidente encargado José Jerí a que realice una intervención personal en su habitación, alegando que tales requisas no tienen ningún efecto en la lucha contra la extorsión y sicariato.

"Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino, y la mafia del Congreso que lo protege", terminó en su tweet.