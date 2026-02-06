'El Monstruo' pide perdón a la Policía en audiencia de prisión preventiva: "El diablo me tenía esclavizado"

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', declaró ante el Poder Judicial en el marco de la audiencia en la que se evalúa el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en su contra. Allí el acusado pidió perdón a la Policía Nacional del Perú (PNP) por sus actos cometidos asegurando "el diablo me tenía esclavizado".

Pide perdón a la Policía Nacional del Perú

Durante la diligencia virtual llevada a cabo este viernes, 6 de enero, el sindicado como cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte', tomó la palabra y aseguró no sentirse "un inocente", por el contrario, admitió sus errores afirmando que "he desobedecido" y "he hecho las cosas mal".

"He sido una persona incrédula que le ha hecho daño al pueblo, que ha pecado contra Dios. El primer mes y medio que estuve (...) quiero que me escuchen en el amor de Cristo por favor. Yo no me estoy victimizando, no estoy pidiendo que me bajen una condena ni nada. Lo que deba pagar lo voy a pagar porque es causa de mi desobediencia", señaló en un inicio.

En tal sentido, acotó que tras su encarcelamiento en Paraguay le "entregué mi vida a Dios" y que se arrepintió por los actos criminales que cometió en el país. También, señaló que se sentía "una persona importante" y que "insultaba a la Policía", institución a la que le expresó su perdón.

"Menospreciaba a la Policía, una autoridad puesta por Dios, debemos sujetarnos a ellos. Yo pido perdón a la Policía si en algún momento los insulté, si en algún momento fui incrédulo, si fui necio porque estaba cegado, el diablo me tenía esclavizado haciendo lo malo, pido perdón a las personas que en su momento hice daño", sostuvo.

"No siento vergüenza"

En otro momento, el recluido en la Base Naval del Callao, aseguró no sentir vergüenza de que lo vean. Asimismo, señaló sentir tristeza por los siete hijos que tiene porque "están sin su padre".

"Me da tristeza por las personas que he dejado sin sus padres, me da tristeza de corazón de haber hecho tanto daño y si Dios permitió mi captura es porque él lo permitió, en esta vida nada sucede sin que él lo permita. Vio mi desobediencia. Estoy aquí para contar mis problemas, para afrontar mis consecuencias", refirió.

Ahora, tras pedir perdón a la Policía, el Poder Judicial programó para las 9 de la mañana, del próximo lunes 9 de febrero, la lectura de resolución al pedido de prisión preventiva en su contra.