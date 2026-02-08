Cajamarca: Exalcalde provincial es condenado a 12 años de cárcel por favorecimiento ilegal en obras

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Cae un exfuncionario más. La Fiscalía anticorrupción de Lambayeque condenó a 12 años de cárcel a Carlos Martínez, exalcalde de San Ignacio, región Cajamarca, por colusión agravada que generó un perjuicio económico de S/ 94,500.

Martínez presidió la Municipalidad Provincial de San Ignacio durante más de 10 años, de 2003 al 2014. La sentencia también implicó a otros exfuncionarios municipales por el mismo delito de colusión agravada: Euler Jave, Álvaro Cabrera y Wilfredo Romero.

Los acontecimientos ocurrieron entre setiembre y diciembre del 2012, cuando los cuatro exfuncionarios se coludieron con dos empresarios para favorecerlos ilegalmente en la adjudicación de obras públicas, ocasionando daño patrimonial al municipio.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial José Guevara Gilarmas acreditó que los involucrados confabularon con Hans Díaz, unos de sus cómplices, en la contratación de servicios.

En específico, esto se dio en el marco de la elaboración del expediente técnico de la construcción de alcantarillado y mejoramiento de la red de agua potable del Manantial La Lima, caserío de Peringos, en dicho distrito.

Esta concertación ilícita significó un perjuicio económico de S/ 39,000 y S/ 27,750 a la municipalidad.

Asimismo, quedó demostrado que los exfuncionarios también concertaron ilegalmente con la gerente general de una empresa privada, su cómplice Lía Aguinaga, en procesos de contratación pública dentro de una obra de agua potable y saneamiento. Ello generó un perjuicio económico adicional de otros S/ 27,750.

Además de Carlos Martínez, los exfuncionarios imputados son Euler Jave, exgerente municipal; Álvaro Cabrera, exgerente de Acondicionamiento Territorial e Infraestructura; y Wilfredo Romero, exjefe de Abastecimientos de la Municipalidad Provincial de San Ignacio. A estos tres también se les impuso la pena de 12 años de cárcel.

En tanto, los cómplices Hans Díaz y Lía Aguinaga fueron sentenciados a seis años de prisión, que conllevará 260 jornadas de prestación de servicios comunitarios y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los condenados deberán realizar el pago de una reparación civil por los montos S/ 29 mil y S/ 37,750.

La Fiscalía anticorrupción logró que PJ condene a 12 años de prisión a Carlos Martínez, exalcalde de San Ignacio, Cajamarca, por colusión agravada en obras.