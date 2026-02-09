Pamela Franco se pronuncia sobre posible prisión de Pamela López: "Eso no se lo deseo a nadie"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El pedido de prisión efectiva contra Pamela López, que podría alcanzar entre cinco y ocho años por presunto delito de desobediencia a la autoridad, ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo. Una de las voces que se pronunció fue la de la cantante Pamela Franco, quien sorprendió con un mensaje de empatía hacia la aún esposa de Christian Cueva.

Franco fue abordada por la prensa a la salida de una de sus presentaciones artísticas y, lejos de avivar la polémica, optó por mantener una postura conciliadora, subrayando la importancia de priorizar la tranquilidad de los hijos involucrados en el conflicto.

"Yo creo que es una pena que se llegue a todo esto. Pienso que esto puede terminar si ambos quieren", expresó.

Consultada específicamente sobre la posibilidad de que López termine en prisión, la intérprete fue clara: Que, pese a los enfrentamientos mediáticos pasados, no busca que su rival enfrente un desenlace tan severo.

"Me ha dicho muchas cosas, pero hablar de cárcel yo no podría jamás. Eso no se lo deseo a nadie."

Un mensaje inesperado

La artista enfatizó que nunca se escuchará de su boca una frase como "se lo merece", marcando distancia de cualquier intención de castigo hacia López.

"Jamás van a escuchar de mi boca que yo diga: '¿Sabes qué? Se lo merece'. No, no, no. Jamás. Yo espero que todo se solucione, la verdad", agregó.

Estas declaraciones llegan en un momento en que el Octavo Juzgado de Familia de Lima solicitó al Ministerio Público investigar a Pamela López por incumplir reiteradamente la orden judicial que le prohibía emitir comentarios sobre Cueva. La denuncia fue impulsada por el equipo legal del futbolista, el Estudio Villaverde, que presentó pruebas del incumplimiento.

El pronunciamiento de Pamela Franco refleja cómo las figuras del espectáculo, pese a estar vinculadas a polémicas mediáticas, también buscan transmitir mensajes de humanidad y empatía. Su postura contrasta con el tono judicial del caso y aporta un matiz distinto a la conversación pública: el deseo de que el conflicto se resuelva sin llegar a extremos que afecten aún más a las familias involucradas.

En el mundo del entretenimiento, donde los escándalos suelen dominar titulares, la reacción de Franco se percibe como un intento de bajar la tensión y recordar que detrás de cada proceso hay personas y vínculos familiares que merecen respeto.