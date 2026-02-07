'Negro Marín': Gobierno aprobó extradición del rival de 'El Monstruo' para ser procesado por organización criminal

07/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Al igual que Erick Moreno Hernández, alías 'El Monstruo', Lima Norte sufrió durante varios años la peligrosidad de Miguel Ángel Marín Morón, más conocido como 'Negro Marín', quien lideraba una cruenta banda criminal dedicada a la extorsión, sicariato y otros delitos de gravedad.

Gobierno aprueba extradición del 'Negro Marín'

Por suerte, la justicia peruana logró identificarlo e inició una persecución hasta dar con su captura. Lamentablemente, este sujeto escapó con rumbo a España, aunque se logró emitir una alerta internacional para poder dar con su paradero.

El pasado 5 de noviembre, la policía española logró capturar al 'Negro Marín' en Madrid. El Estado peruano fue alertado de manera inmediata por lo que desde ese momento inició el proceso para pedir su extradición y pueda responder ante la justicia de nuestro país por diversos delitos.

Finalmente, este sábado 7 de febrero el gobierno aprobó esta medida tras una solicitud hecha por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por ello, en las próximas semanas se espera que este delincuente vuelva al país tal como sucedió con su rival 'El Monstruo' tras ser apresado en Paraguay.

"El Consejo de Ministros, por propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), aprobó la solicitud de extradición de Miguel Ángel Marín Morón, conocido con el alias de "Negro Marín", quien es procesado por delito de organización criminal. Marín Morón fue capturado en noviembre del 2025 en el Reino de España, pues se le acusa de ser integrante de la organización criminal "Los Sanguinarios de la Construcción", dedicada a la extorsión y asesinato", indicaron en un comunicado.

'Negro Marín' se dedicaba a la extorsión y sicariato.

Se extraditarán otra seis criminales

El MINJUSDH también había solicitado la extradición de otros seis criminales que deberán responder ante la justicia peruana y que actualmente se encuentran entre España e Italia. Los sujetos serán procesados en nuestro país por delitos de gravedad como robo agravado y homicidio calificado.

"Con estas decisiones, propuestas ante el Consejo de Ministros por el ministro Walter Martínez Laura, el MINJUSDH reafirma el compromiso del Estado peruano de fortalecer la cooperación internacional y luchar contra la criminalidad que pretende evadir la justicia", agregaron en el comunicado.

En resumen, el gobierno peruano aprobó la extradición de Miguel Ángel Marín Morón, alías el 'Negro Marín', para responder ante la justicia del país por los delitos de sicariato, extorsión y lesiones graves. El peligroso criminal integraba la banda de 'El Jorobado' quien era el enemigo de 'El Monstruo'.