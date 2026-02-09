Fiscalía inspecciona hospital Guillermo Almenara: Advierte posibles delitos por desabastecimiento de medicamentos

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro realizó una inspección en la sede del hospital Guillermo Almenara, con el objetivo de atender las denuncias de presunto desabastecimiento de medicamentos por parte de un grupo de pacientes oncológicos.

Equipo fiscal exhorta a asegurar el abastecimiento de medicinas

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Roldán Soto Salazar, a fin de constatar "la grave situación" de desabastecimiento de medicinas para los asegurados.

En ese sentido, el equipo fiscal inspeccionó las áreas de Farmacia, Emergencias, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN), entre otras, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos contra la salud pública y de omisión de funciones, por parte del personal de salud.

Según explicó el fiscal, "la falta de medicamentos y otros insumos, pone en serio riesgo la atención a los usuarios y los servicios de salud en general". Bajo esta consideración, exhortó a los directivos del hospital y a los funcionarios de EsSalud a gestionar en el "más breve plazo" la compra de dichos productos.

Cabe señalar que, durante el operativo participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), EsSalud, Dirección de Redes Integrales de Salud (DIRIS) Lima Sur y del Ministerio de Salud (Minsa).

EsSalud: La prioridad número uno es la adquisición urgente de medicamentos

En la previa, el 5 de febrero último, el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho, sostuvo que su institución, a través de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), está realizando de "manera prioritaria", procesos de compra de medicinas que figuran con poco stock, en especial para las enfermedades raras o huérfanas, crónicas y oncológicas.

🔵 #EsSalud informó que la adquisición urgente de medicamentos es su prioridad principal para asegurar la continuidad de los tratamientos, en especial para pacientes con enfermedades raras, crónicas y oncológicas.



✅ También anunció una maratón quirúrgica a nivel nacional, la... pic.twitter.com/GxZ9zISf7h — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) February 5, 2026

En ese sentido, puntualizó que los procedimientos se vienen llevando a cabo en el mercado internacional, debido a que dichos productos farmacológicos escasean en el medio local. Destacó, además, que dichos procesos culminarán entre marzo y abril próximos.

Del mismo modo, aseveró que se está cubriendo la demanda con préstamos de lotes de medicamentos entre las redes prestacionales y asistenciales de EsSalud, así como del Ministerio de Salud, destacando un "efectivo trabajo articulado" en favor de los pacientes.

Finalmente, recordó que a principios del 2026 fue entregado su presupuesto a las redes prestacionales y asistenciales de la seguridad social, a fin de que realicen las compras respectivas de medicamentos. En esa misma línea, puntualizó que el abastecimiento nacional, a lo referente a medicamentos de uso común en el día a día, se encuentra entre el 90 % y 99 %.