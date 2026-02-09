Alias "el Monstruo": Poder Judicial ordena 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hérnandez

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En una audiencia virtual desarrollada este lunes 9 de febrero, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público, imponiendo 36 meses de prisión preventiva contra Erick Luis Moreno Hernández, alias "el Monstruo", acusado de ser líder de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

Tras llevarse a cabo la semana pasada tres días de diligencias, donde el fiscal a cargo expuso sus alegatos, el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla, dictó su veredicto al promediar este mediodía, ante la expectativa la población que en los últimos años ha sido víctima de sus ataques extorsivos.

Permanecerá en la Base Naval del Callao

Tras ser extraditado desde Paraguay el pasado 28 de enero, el prontuario empezó a comparecer ante la justicia peruana desde el miércoles 4 de febrero por la comisión de los delitos de homicidio, sicariato y extorsión, en agravio de comerciantes y transportistas de diversos distritos de Lima norte.

Desde la Base Naval del Callao, lugar donde se encuentra detenido, alias "el Monstruo" tomó la palabra el 6 de febrero para "pedir disculpas" a la Policía Nacional del Perú (PNP) porque según él: "el diablo lo tenía esclavizado".

Del mismo modo, su abogados expusieron sus argumentos defensa, así como el representante de la Fiscalía , quien expuso los medios probatorios en contra de Moreno Hernández, como, por ejemplo, audios extorsivos y demás fundamentos legales.

Tras analizar ambas partes en cumplimiento del debido proceso, el magistrado empezó con su lectura de fallo a las 9:00 a. m., para finalmente ordenar la medida contra el imputado, quedando suspendida hasta que se resuelva la ampliación de su proceso de extradición.

"Se da fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por el representante del Ministerio Público contra el procesado Erick Luis Moreno Hernández, misma que se le otorga por el plazo de 36 meses. Se ha estimado la ampliación de la extradición que está solicitando Fiscalía", resolvió el juez.

Defensa apelará decisión judicial

Durante el proceso de notificación a las partes, previo a la conclusión de la audiencia, la defensa técnica de Erick Luis Moreno Hernández anunció que presentará un recurso de apelación por estar en contra el fallo del juez Rimachi Pilco.

Tal como era evidente, desde la Fiscalía se mostraron conformes con la resolución. El magistrado precisó que su fallo "ya está redactado" y que dentro de plazo de ley notificará a las partes en sus casillas electrónicas.

Al finalizar la diligencia apareció el investigado para ser notificado tal como lo exige la ley, cumpliendo con la privación de su libertad en la Base Naval del Callao, a la espera de los deudos de sus víctimas puedan recibir justicia por sus actos.

De esta manera, uno de los prontuarios más peligrosos del país seguirá permaneciendo tras las rejas, mientras la PNP continúa trabajando en la captura de sus remanentes.