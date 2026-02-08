Dictan nueve meses de prisión preventiva contra mujer investigada por cobrar cupos en Gamarra

08/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó nueve meses de prisión preventiva en contra de una mujer investigada por el presunto delito de extorsión en agravio de comerciantes del emporio comercial de Gamarra.

El cobro de cupo habría sido una exigencia de la mujer detenida para que los negociantes puedan ingresar a vender sus productos a cambio de un monto de dinero diario.

Prisión preventiva contra presunta cobradora de cupos

El emporio comercial de Gamarra en la mira del crimen. Una presunta cobradora de cupos fue detenida en flagrancia delictiva el pasado 26 de enero mientras habría realizado el cobro de cupos a comerciantes del emporio comercial de Gamarra.

El hecho ocurrió el pasado 26 de enero, en el cruce de los jirones Luis Giribaldi y Alexander Von Humboldt, hecho que pudo ser corroborado por efectivos de la Fiscalía.

Por tal motivo, la mujer detenida fue identificada como Edith Bautista, quien se encuentra investigada por el presunto delito de extorsión en agravio de comerciantes.

La investigación fiscal involucra a otras personas las cuales están en proceso de identificación, consolidando una posible red criminal con operaciones en el emporio. De acuerdo a la indagación, el cobro exigía un monto de dinero para permitir a los negociantes ingresar a la zona.

Según las diligencias urgentes e inaplazables dispuestas por la fiscal adjunta Martha Gloria Salinas Zavala, los cobros de dinero variaban entre los S/15 diarios y los S/200 mensuales.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de La Victoria logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para una mujer que fue detenida en flagrancia delictiva y es investigada por el delito de extorsión en agravio de comerciantes de Gamarra, quienes eran víctimas del cobro de 'cupos' hasta... pic.twitter.com/x6ZmrUzpoN — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 7, 2026

Atentado en contra de tienda en Gamarra

Durante la madrugada del 7 de febrero, sujetos atacaron una tienda de ropa femenina ubicada frente al centro comercial Cánepa levantando la alarma en el emporio de La Victoria.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana por lo que no se contaba con la presencia de trabajadores que puedan resultar heridos.

Las cámaras de seguridad alrededor del establecimiento registraron que al menos dos sujetos serían los autores materiales del ataque. Uno de ellos habría descendido de la motocicleta y efectuado hasta cuatro disparos contra la mampara del local.

Los registros ya fueron recopilados por la Policía Nacional para continuar con las diligencias correspondientes e identificar el presunto acto extorsivo. Un trabajador del local refirió que antes no habían sido víctimas de amenazas por lo que el móvil del ataque aún se encuentra en investigación.

El crimen se extiende en Gamarra. Una mujer fue detenida en prisión preventiva por nueve meses por el presunto cobro de cupos, mientras que hace poco días se registró un presunto atentado en contra de una tienda en este emporio comercial.