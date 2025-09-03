"El señor Vizcarra no se va a fugar": Abogado descarta riesgo tras liberación del expresidente

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, aclaró que el exmandatario no maneja personalmente sus redes sociales desde que se encuentra recluido en el penal de Ancón.

En entrevista con Canal N, aseguró que el expresidente no utiliza celular dentro de la cárcel, como se ha especulado en las últimas semanas.

"El señor Martín Vizcarra no tiene acceso a celular. Eso te lo puedo decir con absoluta claridad", afirmó Siccha, al subrayar que toda publicación en plataformas digitales se realiza por encargo y a través de un equipo de comunicaciones.

El letrado explicó que existe un community manager encargado de transmitir los mensajes del exjefe de Estado en redes sociales, tal como ocurre con otros políticos en situación similar.

En #AlFinalDelDía, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, negó que su patrocinado tenga acceso a un celular. Precisó que sus redes sociales son manejadas por un community manager. Descartó que este se vaya a fugar tras ser liberado ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/5Qxh8iSgxv — Canal N (@canalN_) September 4, 2025

Además, precisó que cuando Vizcarra necesitó comunicarse con algún medio de comunicación, lo hizo mediante el teléfono público del penal, que es un canal regular autorizado para los internos.

Su liberación no implicará riesgo de fuga

Otro de los puntos que abordó Siccha fue la liberación de su patrocinado, frente a las críticas y cuestionamientos que sugieren un peligro de fuga.

Según recordó, un sector político ha insistido en que Vizcarra, tras salir de prisión, podría abandonar el país o refugiarse en una embajada para evadir la justicia.

Ante estas versiones, el abogado fue categórico: "Por supuesto que no se va a fugar. Y de ser el caso, la policía tiene que hacer su labor de una manera correcta y eficaz".

Agregó que la Fiscalía y la Policía Nacional deberán estar atentos al cumplimiento de la ley, pero remarcó que Vizcarra ya manifestó públicamente que respetará el proceso judicial.

"El señor Martín Vizcarra ya ha señalado de manera clara que no se va a fugar", reiteró, respondiendo a quienes sostienen que existe un riesgo inminente de escape.

Debate político sobre su sinceridad

Durante la conversación también se discutió el tema de la sinceridad del expresidente, recordando el polémico episodio de la vacunación irregular contra la COVID 19.

Al letrado se le cuestionó si se podía confiar en su palabra, a lo que Siccha respondió que esas son "apreciaciones políticas" que no deben condicionar una decisión judicial como la prisión preventiva.

"Sobre la base de esas apreciaciones políticas, te reitero que tienen muchas connotaciones políticas", señaló el abogado, defendiendo que las percepciones o valoraciones subjetivas no pueden convertirse en argumentos jurídicos para restringir la libertad de una persona.

Finalmente, Siccha insistió en que Martín Vizcarra será liberado y que esa decisión debe respetarse sin especulaciones. Asimismo, negó que el exmandatario haya tenido acceso a su celular durante su reclusión en la cárcel.