Pamela López podría ir 3 años a prisión por presunta difamación a Christian Cueva: "Si no se rectifica"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La abogada de Christian Cueva reveló que en caso Pamela López no se rectifique en las próximas 48 horas por acusaciones contra el futbolista, tomarían acciones legales contra la influencer por difamación, lo que podría implicarle una pena de hasta tres años en prisión.

Pamela López podría enfrentar demanda por difamación

Medaly Barrientos, defensa legal de Christian Cueva, se pronunció en el programa 'Ponte en la cola' sobre las recientes acusaciones de Pamela López contra el jugador del club Emelec de presuntas llamadas que él habría realizado a Paul Michael a través del número de un amigo identificado como 'Mariño'.

La letrada sostuvo que su patrocinado negaba fehacientemente todas las acusaciones, por lo cual, no dudó en enviarle una carta notarial a su aún esposa y madre de sus tres hijos para que en el plazo de 48 horas se rectifique públicamente de sus declaraciones vertidas en sus redes sociales y en un conocido programa de espectáculos; caso contrario, alistarían una querella contra ella por el delito de difamación.

"Si la señora López persiste acusando a mi patrocinado de haber realizado esa llamada a través de terceros, lamentablemente, vamos a tener que tomar las acciones legales. El Sr. Cueva por mucho tiempo se ha quedado callado ¡ya no más! (...) Nos encontramos frente a un delito de difamación , está atentando contra el honor de Cueva, su imagen y lo que representa", señaló.

¿Pamela López iría a la cárcel si no se rectifica?

"No podemos ir por la vida acusando sin pruebas, sin corroborar", exclamó la abogada de 'Cuevita'. Seguidamente, contó que el exjugador de la Selección peruana le resaltó que el número que señala López no le pertenece a ninguna persona que sea de su entorno, por lo cual, le aconsejaba a la influencer que evite tener que ir a un proceso judicial donde tendrá que demostrar todo lo expuesto públicamente.

Al ser consultada por el conductor del espacio televisivo, Ricardo Rondón, sobre cuál sería la pena que afrontaría Pamela López si no se rectifica o sale con pruebas para respaldar sus acusaciones, la defensa legal del popular 'Aladino' señaló que podría ir hasta tres años a la cárcel, según lo determine un juez.

"¿Cuál podría ser la pena máxima aplicable a este delito, según la ley?, preguntó Rondón, a lo cual Medaly Barrientos respondió: "Tres años. Lo que debemos entender es que nadie se puede sentar frente a una cámara sin una prueba contundente para acusar o atribuirle hechos, conductas, calificativos a una persona".

Christian Cueva sí aportaría para sus hijos

Finalmente, la abogada reveló que no es cierto que el futbolista no aporte económicamente para sus hijos, tal como señala Pamela López en televisión. Incluso, aseguró que cuentan con la documentación correspondiente para demostrar que sí es un padre responsable y se animó a calificar como "doble discurso" el de la influencer.

"El señor Christian Cueva viene aportando a la manutención de sus menores hijos muchísimo antes de que le inicien la demanda de alimentos. Él se viene haciendo cargo directamente del colegio, la movilidad, las niñeras y el mantenimiento de la casa. (...) Tenemos cómo probarlo y lo probaremos", afirmó en 'Ponte en la cola'.

De esta manera, la defensa legal de Christian Cueva sostuvo que en caso Pamela López no se rectifica y no muestra pruebas de las acusaciones contra el futbolista tomarían acciones legales por "difamación" que tendría una pena máxima de tres años en prisión.