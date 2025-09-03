Martín Vizcarra se pronuncia tras orden de excarcelación del PJ: "¡Se hizo justicia!"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este miércoles 3 de setiembre, el Poder Judicial ordenó la excarcelación de Martín Vizcarra, quien cumplía una pena preventiva de cinco meses en el penal de Barbadillo. Tras este fallo, el expresidente de la República emitió un comunicado en el que saluda la corrección de la primera sentencia dictada el pasado 13 de agosto.

"Se impuso la verdad"

A través de su cuenta de Facebook, el exmandatario, que solo estuvo preso 21 días en el penal situado en Ate (con un breve tiempo en Ancón), celebró la decisión Según Vizcarra, se impuso la verdad y la legalidad en su caso. Además reafirma su convicción en "luchar contra la persecución política".

"Enfrentando un traslado injustificado y atentados a mi dignidad, que vulneraron mis derechos y generaron incertidumbre sobre mi integridad personal. Esta decisión del tribunal corrige un error que nunca debió cometerse", manifestó el líder del partido Perú Primero.

Comunicado de Martín Vizcarra tras orden del PJ de dejar Barbadillo.

El expresidente quiso resaltar que durante el tiempo que estuvo apresado, colaboró con la justicia, ofreciendo "una conducta intachable". Aseguró que se mantendrá en la misma línea en lo que resta del proceso por que está seguro de su inocencia. Aprovechó para agradecer a quienes lo apoyaron durante su tiempo en las sombras.

"Quiero agradecer profundamente a todos los peruanos y a las peruanas por sus muestras de apoyo y aliento en estos días, así como al cariño y respaldo incondicional de mi familia y amigos, que me sostuvieron en los momentos más difíciles", agregó.

Orden de excarcelación del PJ

La Corte Superior Nacional de Justicia Especializada (CSNJE), dispuso que Martín Vizcarra abandone el penal de Barbadillo. El fallo declara fundado en parte el recurso de apelación por parte de su defensa, que interpuesto contra la Resolución N°11, por los presuntos sobornos que recibió cuando fue gobernador de Moquegua.

Por tal motivo, se ordenó la inmediata excarcelación del expresidente, vacado en 2020 por incapacidad moral. La orden precisa que esto procederá siempre que no tenga otro mandato de prisión preventiva vigente. Por último se procedió a devolver el cuaderno al Juzgado de donde provino.

De esta forma, Martín Vizcarra se pronunció a través de un comunicado, tras conocer la orden de excarcelación que le permitirá dejar el penal de Barbadillo. Tras 21 días encarcelado, el expresidente manifestó que se impuso la verdad y la legalidad, sobre la medida arbitraria en su contra.