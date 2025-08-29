Gobierno aprueba Proyecto de Presupuesto 2026: Ejecutivo dispondrá de más de 250 mil millones de soles

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, anunció la aprobación del Proyecto de Presupuesto 2026 el cual será de 257 562 millones de soles para el próximo año. Este hecho se dio en la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros realizada este último jueves 28 de agostó donde se aprobó por unanimidad.

Ejecutivo aprueba Proyecto de Presupuesto para el 2026

Mediante un comunicado, el Estado indicó que este monto significa un aumento del 2,2 % respecto al presupuesto de este 2025. A su vez, dejaron en claro que más del 50 % será destinado a obras de infraestructura a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Uno de los más beneficiados con el incremento del presupuesto serán los gobiernos locales y regionales quieres recibirán de parte del Estado un 3.0 % y 8.6 % más, respectivamente, de acuerdo al año que sigue en curso.

"El presupuesto de los gobiernos regionales se incrementa en 8.6 %, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del FONCOMUN en el marco de la Ley N.º 32387, crece en 3.0 %. La continuidad de inversiones en los tres niveles de gobierno está garantizada, así como los incrementos salariales ya autorizados por ley", indicaron.

¡En beneficio de más de 35 millones de peruanos! El Consejo de Ministros aprobó los proyectos de las leyes de Presupuesto 2026, de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento. Con esta decisión unánime en normas anuales se busca consolidar la ejecución de obras en infraestructura... pic.twitter.com/eymqPKuHls — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 29, 2025

Más del 50 % destinado a obras públicas

La aprobación de este proyecto también incluye la aprobación de los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento que permitirá al Ejecutivo delegar una importante suma de dinero a obras en el sector educación, salud, transporte y seguridad ciudadana.

Uno de los puntos que más resalta el comunicado es sobre el tema de la construcción de hospitales y colegios. Para estos puntos, han sido destinados 423 millones de soles para culminar el Proyecto Escuelas Bicentenario y 2 229 millones de soles financiarán el mejoramiento de hospitales.

"El Presupuesto 2026 es una herramienta que refleja la visión de un Estado moderno y responsable: descentralizado, con prioridades claras y enfocado en cerrar brechas sociales y de infraestructura. Cada sol invertido estará orientado a garantizar más y mejores servicios para la ciudadanía, con énfasis en salud, educación y seguridad", indicó Raúl Pérez Reyes, titular del MEF.

De esta manera, por unanimidad, el Consejo de Ministros anunció la aprobación el Proyecto de Presupuesto para el 2026 el cual será de 257 562 millones, lo que representa un aumento de 2.2 % respecto al del 2025. Gran parte de este monto será destinado al mejoramiento de la infraestructura nacional en gran parte del país.