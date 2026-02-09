Fiscalía inicia investigación por el deceso de marino tras ser atropellado por delincuente

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del deceso del técnico de la Marina de Guerra quien perdió la vida tras resistirse al robo de su camioneta y fue atropellado por el delincuente.

Fiscalía inicia investigación

La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Primer Despacho) será la encargada de iniciar la investigación preliminar por los delitos de hurto agravado y homicidio en contra de los que resulten responsables por el crimen contra el técnico de la Marina de Guerra del Perú, Christian Pérez.

Así, el fiscal provincial Ronald Eduardo Caballero indicó que la investigación se efectúe en la sede policial a cargo de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Deppirv Norte).

Entre las diligencias se ha incluido programar las declaraciones de testigos de este crimen, solicitar los resultados de las pericias biológicas, necropsia y otros que se habría practicado a la víctimas en la Morgue Central de Lima. Además, se ha dispuesto a recabar las pericias efectuadas al vehículo.

Por su parte, se solicitará a la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres los registros visuales de las cámaras de videovigilancia de la zona cerca a las avenidas Carlos Izaguirre y 12 de Octubre. De esta forma, se dará una visualización exhaustiva de los videos para determinar al culpable de este homicidio.