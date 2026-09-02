Abogado de presuntos responsables del secuestro de Jenss Lara acusa procedimiento irregular por parte de la PNP y Fiscalía

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado Juan Alvarado, defensa legal de los presuntos responsables del secuestro de Jenss Marty Lara Tantaquilla, descartó que sus patrocinados estén involucrados en el hecho, tal como lo anunció el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y las máximas autoridades policiales tras su liberación, la tarde del lunes 31 de agosto.

Como se recuerda, el Comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, informó que los detenidos identificados como Frank Quezada Cruz, alias "Ñato"; Julio Zavaleta Quezada, alias "Juliacho"; César García Rivera, alias "Bolacho"; Ángel Bocanegra Linares, alias "Folo"; y José Cherrepe Dávila, alias "Ares", serían parte de la organización criminal "Los Pulpos".

Acusa intervención irregular por parte las autoridades

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", el letrado cuestionó la forma como la PNP y la Fiscalía han venido llevando a cabo las investigaciones del hecho, aseverando que todo ha sido informal, situación que está vulnerando los derechos de los acusados.

"No se ha fijado el tema de la declaración de la manifestación, solo se tomaron de manera informal, irregular, en los directorios del general y el coronel de la DEPINCRI de acá de Trujillo. Lo que pasa, es que creo, que están esperando algunos datos corroborativos adicionales a las especulaciones iniciales que estos han tenido", acusó.

En ese sentido, puntualizó que a tres días del incidente suscitado en la avenida Húsares de Junín, no se ha podido comprobar la presunta vinculación ilícita de los detenidos con "Los Pulpos" y que a la fecha no hay fecha de programación para que se realice la prueba de absorción atómica.

Del mismo modo, denunció que a sus patrocinados le "sembraron" drogas y municiones, y que en otros casos, la detención fue por razones que no tienen nada que ver con el hecho. Además, de que el Ministerio Público ha sido solicitado un pedido de detención preliminar contra los investigados, el cual todavía no ha sido resuelto por el Poder Judicial de La Libertad.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En entrevista con Exitosa, Juan Alvarado, abogado de los presuntos responsables del secuestro de Jenss Lara, cuestionó la forma como la PNP y la Fiscalía han venido llevando a cabo las investigaciones del hecho, aseverando que todo ha sido informal.... pic.twitter.com/XQ2TpEw05m — Exitosa Noticias (@exitosape) September 2, 2026

Padre de Jenss Lara señala que liberación fue gracias a los propios medios de su familia

El padre del empresario minero que fuera secuestrado en Trujillo el último fin de semana, Eleuterio Lara, informó que la liberación de su hijo, Jenss Marty Lara Tantaquilla, fue por recursos y gestiones propias de su familia y no como resultado de un operativo policial.

"Tal vez mi hijo, entre el viernes o sábado va a dar una conferencia de prensa, él tiene mayor información que dar. Solamente puedo decir, que mi hijo fue secuestrado el domingo a las 3:00 a. m. y luego liberado por nuestros propios medios el día lunes", aseveró.

En esa misma línea, desmintió lo afirmado por Óscar Arriola; asimismo, no confirmó si había recibido amenazas, teniendo en cuenta que horas después del secuestro, el jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, mencionó que el ataque criminal no era un hecho aislado, puesto que, según Inteligencia, desde hace tres meses aproximadamente se sabía de dicha posibilidad.

El caso sigue tomando un nuevo giro, sin respuesta alguna de la PNP o de los ministro del Interior y Defensa y en medio de los deudos, quienes exigen justicia y esclarecimiento del caso.