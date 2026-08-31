Fiscalía interviene el Minjus: investigan presuntas facturas falsas en contratación de empresa de seguridad

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Segunda Fiscalía especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) realizó diligencias urgentes en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para recabar documentación relacionada con tres procesos de contratación del servicio de vigilancia.

Investigación por presunta documentación fraudulenta en licitaciones del Minjus

El Ministerio Público inició acciones inmediatas tras la difusión de alertas sobre irregularidades en la adquisición de servicios de seguridad privada para la institución. Las sospechas recaen sobre el material presentado por la proveedora para adjudicarse los contratos públicos correspondientes a la vigilancia de distintas sedes.

La intervención busca determinar la autenticidad de los comprobantes presentados durante la fase de postulación del concurso público. "Las diligencias, dispuestas por el fiscal provincial Carlos Nivin Valdiviezo, se desarrollan tras conocerse información que señala que la empresa contratada habría presentado facturas falsas para acreditar su experiencia", señala el comunicado.

Ante esta situación, el órgano persecutor del delito recopiló expedientes administrativos, bases de la convocatoria y comprobantes de pago emitidos a favor de la empresa bajo sospecha. El material servirá para llevar a cabo peritajes contables y documentarios que confirmen si existió un perjuicio al Estado o delito de falsedad.

Coordinación institucional y recopilación de documentación clave

Durante el despliegue fiscal en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el personal del despacho anticorrupción requirió el acceso irrestricto a los archivos de los departamentos a cargo del proceso de selección. Las autoridades administrativas del sector facilitaron los legajos solicitados para no entorpecer el curso de las indagaciones.

"La fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo fue atendida por funcionarios de la Secretaria General y de la Oficina General de Administración, quienes brindaron información y documentación que permitirá esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que corresponde", indica el comunicado oficial.

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El avance del caso permitirá identificar si existió complicidad por parte de servidores públicos en la validación de la documentación fraguada. Las pesquisas continuarán en los próximos días con la citación de los representantes de la empresa de seguridad y de los funcionarios involucrados en la firma de los contratos.

En ese sentido, la Fiscalía mantendrá las investigaciones correspondientes y desplegará las diligencias periciales necesarias para esclarecer los hechos de manera rigurosa, determinar si existió complicidad por parte de servidores públicos y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables de presuntos actos de corrupción en las contrataciones del Estado.