Betssy Chávez: PJ levanta secreto de sus comunicaciones por investigación sobre contrataciones en el Estado

30/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Betssy Chávez para revisar cuatro líneas telefónicas usadas entre octubre de 2021 y noviembre de 2022 . La diligencia forma parte de una investigación fiscal por presuntas contrataciones de familiares de su entonces pareja.

PJ autoriza revisión de cuatro líneas telefónicas

La resolución fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundada la solicitud presentada por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El pedido busca obtener registros vinculados con las líneas atribuidas a Chávez durante el periodo establecido.

Las empresas telefónicas, Movistar, Claro, Bitel y Entel deberán entregar información a Fiscalía en un plazo de 48 horas. La medida comprende datos sobre titularidad, activación, estado, baja, IMEI, tarjetas SIM, llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto, horarios y duración.

El requerimiento también contempla otros registros relacionados con las comunicaciones. La información deberá entregarse en formatos físico y digital, manteniendo la reserva correspondiente. El periodo autorizado comienza el 1 de octubre del 2021 y termina el 18 de noviembre del 2022 , según la resolución judicial.

Decisión judicial

La investigación fiscal alcanza presuntas contrataciones de personas vinculadas con Abel Sotelo, entonces pareja de Chávez, en diferentes entidades públicas. Entre las instituciones mencionadas figuran el Congreso de la República, Sunafil, Cofopri, Senati y EsSalud pública. Los hechos son investigados como presunta negociación incompatible y tráfico de influencias.

Contrataciones de familiares de Abel Sotelo

Uno de los hechos revisados corresponde a Marco Sotelo Villa, hermano de Abel Sotelo, contratado como asistente en el despacho congresal de Chávez. Según la investigación, entregó su documentación al Congreso en octubre del 2021 y permaneció allí hasta marzo del 2022, según la investigación.

Marco Sotelo Villa declaró que Chávez lo llamó por teléfono para consultarle sobre su disponibilidad laboral para trabajar en el Congreso. La Fiscalía también revisa la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, en el mismo despacho congresal.

Otro punto investigado corresponde a Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo. La Fiscalía sostiene que Chávez habría mostrado interés en su designación en diferentes puestos estatales. Entre ellos figuran cargos en Sunafil Puno, como representante del Ministerio de Trabajo ante Senati y Cofopri Tacna.

La defensa legal de Chávez aceptó expresamente el levantamiento del secreto de las comunicaciones y señaló que contribuirá al archivo de la causa y al esclarecimiento de la verdad. También cuestionó el sentido de la investigación por la falta de formalización de los demás implicados.