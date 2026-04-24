Fiscalía y policía anticorrupción allanan locales de Galaga por presuntas irregularidades en elecciones

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Desde las primeras horas de este viernes 24 de abril, agentes de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público vienen realizando un mega allanamiento en simultaneo en doce casas y locales de los principales involucrados en las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del 12 de abril.

Allanan local de Galaga en Lurín y San Juan de Lurigancho

En medio de este operativo, efectivos de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) y la Fiscalía llegaron hasta Lurín y San Juan de Lurigancho para ingresar a los locales de la empresa Galaga la cual fue contratada por la ONPE para hacerse cargo del transporte del material electoral en toda Lima Metropolitana.

Como se sabe, estas diligencias forman parte de las investigaciones que se vienen dando a raíz del caos que se produjo el pasado 12 de abril donde decenas de centros de votación no pudieron abrir sus puertas a la ciudadanía por la no llegada del material electoral por presuntas irregularidades.

La empresa Galaga SAC. enfrenta el presunto delito de colusión agravada ya que habría sido favorecida por funcionarios de la ONPE al momento del concurso público realizado meses atrás. Según se pudo conocer, las otras dos ofertas representaban una mejor propuesta a nivel económico y logístico.

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Fiscalía y Policía allanan inmueble de la empresa Galaga en Lurín



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De acuerdo a TV Perú, en primera instancia el personal de seguridad negó el ingreso a los fiscales y efectivos policiales a pesar de la orden judicial que presentaron. Por suerte, luego de unos segundos de diálogo, los agentes pudieron entrar con total normalidad para llevar a cabo las diligencias de rigor en este local de la calle Los Cedros en Lurín y la avenida Canto Grande en SJL.

Doce allanamientos por irregularidades en elecciones

Como se indicaba líneas más arriba, desde la madrugada de este viernes se lleva a cabo un importante operativo que incluye a los domicilios del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, al exgerente, José Samamé Blas, al subgerente de contrataciones, Juan Phang y otros funcionarios implicados en este caso.

Es importante precisar que Corvetto Salinas renunció a su cargo de presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a raíz al ser sindicado como el principal responsable en la demora del material electoral el cual generó que decenas de locales de votación no puedan ser habilitadas como se había establecido.

De esta manera, agentes de la Dircocor de la PNP y del Ministerio Público allanaron el local de la empresa Galaga SAC como parte de las investigaciones por las irregularidades ocurridas el 12 de abril.