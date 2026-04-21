Fiscal de la Nación propone que rondas campesinas y urbanas tengan reconocimiento legal

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, indicó que ha propuesto ante el Congreso una norma que reconozca legalmente el trabajo de las rondas campesinas y urbanas en la lucha contra la inseguridad.

"Tiene que haber una norma que convoque, que incorpore a la sociedad en el plan de lucha contra la inseguridad ciudadana, de lo contrario, va a ser mucho más difícil. Y por eso nosotros hemos presentado un proyecto que espero que el Congreso lo apruebe", refirió.

Propuesta sobre rondas campesinas y urbanas

Gálvez explicó los fundamentos de su Proyecto de Ley n.° 13195/2025-MP, el cual propone incorporar a las rondas urbanas en la Ley de Rondas Campesinas, otorgándoles de esa manera reconocimiento jurídico.

En concreto, dijo, la iniciativa pretende fortalecer la organización y las funciones de las rondas campesinas y urbanas, ampliando su participación en seguridad, conciliación y control vecinal.

Según fundamentó, tras otorgarle este reconocimiento legal, las rondas urbanas podrán cumplir la administración de justicia en más puntos del territorio nacional, especialmente valiéndose de la experiencia adquirida por las rondas campesinas de otros lugares del país.

"Es una realidad incuestionable que si no incorporamos a la comunidad en la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, va a ser mucho más difícil vencer. Por eso yo siempre hablo de la experiencia de las rondas campesinas y rondas urbanas que están funcionando", señaló.

En la charla, además, el fiscal de la Nación sustentó su propuesta destacando el potencial de las rondas campesinas y urbanas para prevenir el delito y resocializar a los delincuentes en la sociedad.

"En Cajamarca, en todo casi el norte, las rondas resuelven ellos mismos los problemas y logrando una eficiencia de su administración de justicia de la resolución del conflicto, del 99.9%, porque previene el delito, resocializa, repara el daño y sobre todo, reconcilia a la gente, al ladrón con la víctima", dijo.

PNP solicitó detención preliminar de Corvetto, revela Gálvez

El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que existe una solicitud de la Policía para detener preliminarmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto; sin embargo, precisó que esta aún no llega a manos de un fiscal de la entidad. "Hasta ayer la policía había indicado que el documento está listo, pero el fiscal todavía no lo ha recibido", dijo.

En conclusión, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, señaló que brindarle legalidad a las rondas campesinas y urbanas fortalecerá en la lucha contra la delincuencia.