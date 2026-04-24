Minedu confirma suspensión de la convocatoria para la Beca Generación Bicentenario: "No se ha programado"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) confirmó que este año no se organizará una nueva convocatoria para la Beca Generación del Bicentenario, en el marco de un "proceso de modernización" y "profunda reingeniería" en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

Beca Generación no tendrá convocatoria este 2026

Según un comunicado, el Minedu informó que la medida se ha dispuesto en el marco de una "reingeniería integral orientada a fortalecer la eficiencia, transparencia e impacto de la inversión pública en educación superior". Esta decisión responde al objetivo de optimizar los recursos públicos destinados al Pronabec y garantizar la continuidad de los actuales beneficiarios del subsidio educativo.

"En atención a la Ley de Presupuesto 2026, el Minedu, a través de Pronabec, ha priorizado garantizar la continuidad y culminación de los actuales becarios. En ese contexto, no se ha programado una nueva convocatoria de esta beca, en línea con un uso responsable y sostenible de los recursos públicos" se lee en el comunicado.

La Beca Generación del Bicentenario es un programa del Estado peruano que financia estudios de maestría y doctorado en las mejores universidades del extranjero. Se encuentra dirigida a profesionales peruanos con alto rendimiento académico y escasos recursos económicos, a quienes se les permite costear su matrícula, pensiones, alojamiento y alimentación en dichas casas de estudio.

La suspensión de la Beca Bicentenario ocurre a raíz del recorte presupuestal que hizo el Congreso de la República al Pronabec para este 2026. El Pronabec había solicitado más de S/793 millones para este año, pero la Comisión de Educación solo aprobó un presupuesto de S/50 millones.

Suspensión afecta a estudiantes admitidos en universidades del extranjero

La suspensión de la Beca Bicentenario oscurece la esperanza de muchos jóvenes estudiantes que con mucho esfuerzo e inversión habían sido admitidos para cursar sus estudios en universidades extranjeras.

En los últimos días, exigían una comunicación oficial del Minedu que les informe sobre si la beca procedería en sus casos o no debido a que se encontraban con un cronograma ajustado para poder asegurar una vacante en las universidades.

"La planeación que los jóvenes estamos teniendo se ve muy afectada", sostuvo Piero Alejandro Fernández, un postulante a la Beca Bicentenario del Pronabec, en el programa Epicentro.

En conclusión, el Ministerio de Educación confirmó que no se organizará una nueva convocatoria para la Beca Generación del Bicentenario. La medida afecta a decenas de jóvenes que habían sido admitidos en universidades extranjeras.