Tomás Gálvez advierte que Fiscalía podría paralizar sus actividades por falta de presupuesto: "No hay como sostenerla"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, advirtió las graves consecuencias que tendría que afrontar el Ministerio Público por la crisis económica que afronta para el año 2026, siendo la ciudadanía la más afectada en su búsqueda por hallar justicia.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el titular de la Fiscalía de la Nación sostuvo que, para el cumplimiento de sus funciones, necesitan una partida de aproximadamente S/ 760 millones y, de no obtenerla, tendrán que paralizar algunas de sus actividades próximamente.

Esperan respuesta favorable del Gobierno

Gálvez Villegas mostró su preocupación porque debido a la crisis política que ha generado tener tres presidentes desde octubre del 2025 a la fecha, no ha podido ser atendida su demanda que busca garantizar el desarrollo de las competencias de su institución.

Esta no es la primera vez que el fiscal de la nación se refiere sobre esta problemática, en una anterior entrevista brindada a nuestro medio el pasado 25 de marzo, indicó la falta de presupuesto podría desencadenar el despido de más de 4 000 servidores (locadores de servicios bajo recibo por honorarios).

En ese sentido, anunció este martes 21 de abril en Exitosa, que en el transcurso de la semana presentará su petitorio al Poder Ejecutivo; sin embargo, no ocultó su malestar por la falta de prioridad hacia su requerimiento.

"Lo urgente que hemos pedido ha sido 760 millones de soles. Por ejemplo, tenemos la carpeta electrónica, allí hemos gastado más o menos una cantidad importante, pero sino nos dan el resto, paralizamos, y eso que hemos gastado, prácticamente se pierde, no se avanza. Entonces, ese es un gran problema, ya me estoy cansando de solicitar presupuesto porque es una voz al vacío", mencionó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En exclusiva con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, advirtió que el Ministerio Público podría paralizar sus actividades si no se le asigna un presupuesto adicional. "No hay cómo sostenerla, no podemos más", señaló.



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Confirma pedido de detención preliminar para el jefe de la ONPE

En otro momento de la entrevista a nuestro medio, el fiscal de la nación confirmó que la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR), solicitó la detención preliminar por siete días hacia el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, por las graves irregularidades ocurridas en las elecciones generales 2026.

"Efectivamente hay una solicitud, un informe de la policía, respecto a la solicitud de detención preliminar de varios funcionarios de la ONPE entre ellos Piero Corvetto (...) Hasta ayer la Policía había indicado que el documento está listo, pero el fiscal todavía no lo ha recibido", sostuvo.

Como se recuerda, el jefe del Comando de Operaciones Policiales, Tte. Gral. PNP, Luis Jesús Flores Solís, dispuso extremar las medidas de seguridad hacia el titular del organismo electoral, reforzando con mayor personal policial, los puertos, aeropuertos, terrapuertos, puestos de vigilancia y zonas fronteras de su jurisdicción, en el marco de la investigación preliminar por el presunto delito de colusión agravada.

Finalmente, a manera de allanarse a la investigación fiscal, Corvetto Salinas entregará esta tarde su pasaporte y autorizará el levantamiento del secreto de las comunicaciones, poniéndose a disposición de las diligencias que la Fiscalía estime pertinente.