Piero Corvetto: Fiscal de la Nación confirma que PNP solicitó detención preliminar al jefe de la ONPE

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En exclusiva con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que hay una solicitud de la Policía para detener preliminarmente al jefe de la ONPE, Piero Corvetto. En ese sentido, explicó que dicho pedido aún debe ser atendido por un fiscal del Ministerio Público para su posterior presentación ante un juzgado.

"Efectivamente hay una solicitud, un informe de la policía, respecto a la solicitud de detención preliminar de varios funcionarios de la ONPE entre ellos Piero Corvetto", dijo.

PNP solicitó detención preliminar de Corvetto

Según precisó el fiscal de la Nación, la Policía Nacional del Perú (PNP) presentó dicho pedido en el marco de una investigación preliminar iniciada contra el jefe de la ONPE con motivo de las irregularidades que dificultaron el correcto desarrollo de las elecciones el 12 de abril.

La medida, explicó, se ampara en cumplimiento del nuevo Código Procesal Penal, que faculta a la PNP el poder iniciar investigaciones preliminares, que después son orientadas y conducidas por el Ministerio Público.

Aladino Galvéz precisó que, si bien la solicitud de detención preliminar ha sido presentada al organismo que preside, dicho documento todavía no llega a manos de un fiscal.

"Hasta ayer la policía había indicado que el documento está listo, pero el fiscal todavía no lo ha recibido", dijo.

Como el documento no se ha formalizado, Gálvez también descartó la posibilidad de que Piero Corvetto pueda ser detenido durante su cita de hoy con la Fiscalía Anticorrupción, instancia a quien deberá entregar información sobre lo ocurrido. Sin embargo, no descartó dicha posibilidad más adelante.

"Una cosa es que lo solicite el fiscal y otra que el juez lo admita y disponga la detención preliminar", refirió.

Eventual detención de Corvetto no afectará elecciones, según Gálvez

En la charla, Gálvez también indicó que ocurra o no la detención preliminar del jefe de la ONPE, esto no cambiará el curso de los comicios ni de los resultados, sin embargo, sí demostraría la comisión de delitos y negligencia ante advertencias de la Contraloría.

"Las cosas ya sucedieron. Que se detenga o no se detenga a Corvetto no va a cambiar las cosas. Si se lo detiene es por lo que ya se hizo [...] Eso no va a cambiar los resultados. Con ello, habría mayores indicios de que efectivamente ha habido delitos o irregularidades insalvables en el propio proceso",

En este contesto, el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que la PNP solicitó la detención preliminar del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en el marco de su investigación por las irregularidades de las elecciones.