María Becerra pagó tratamiento de cáncer a fanática y la acompañó durante su operación: "Increíble persona"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante argentina María Becerra se ha convertidio en tendencia en las últimas horas no precisamente por un tema ligado por la música, sino por el gran gesto que tuvo con una fanática. Resulta que la artista pagó el tratamiento de cáncer de la joven y, por si fuera poco, la acompañó durante su operación.

El noble gesto de María Becerra con una fanática

Muy pocas se presenta la ocasión de que tu cantante favorita te visite en tu propio hogar, pero esta vez ocurrió así. Esto le ocurrió a una joven llamada Sol quien compartió en sus redes sociales el especial momento en que recibió la visita de María Becerra.

Además de revelar el gesto que cambió su vida, la joven publicó imágenes del encuentro y relató cómo fue el acercamiento de la artista, generando una fuerte repercusión en redes.

La intérprete sorprendió a esta fanática, quien atraviesa un tratamiento oncológico, al llegar hasta su domicilio para acompañarla en dicho momento complicado de su vida. Allí juntas cantaron la canción "Tatú".

El video del momento se volvió viral y emocionó por la sensibilidad de la intérprete argentina ante esta situación. Pero ello no quedaría en un encuentro y apoyo, sino también en una ayuda económica para abonar el costoso tratamiento médico.

"Puedo contarlo y mostrar la increíble persona que es María Becerra cuando vio mi video se comunico conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento, de un día para otro cambio todo mi rumbo, pendiente todo el tiempo de mí ella y su equipo y ayer vino a conocerme a mi casa de sorpresa, todavía no caigo", manifestó en un emotivo post de Instagram la fan.

Presente durante la operación de su fanática

Más allá de pagar el tratamiento de cáncer de su fanática, María Becerra acompañó a su admiradora en su operación contra una metástasis hepática. Así lo reveló la misma chica mediante sus historias de Instagram, ayer jueves 23 de abril.

María Becera junto a su fanática Sol

Posteriormente, la fanática reveló que tras su intervención "salió todo bien" y extendió su agradecimiento al personal médico "por tanto amor" acompañando dichas palabras con una fotografía con doctores y junto a su artista favorita.

Una vez más, María Becerra demostró su humildad con un gran gesto al pagar el tratamiento de cáncer de una fanática y, por si fuera poco, acompañarla durante su operación. Los hecho por la cantante argentina repercutió en las redes sociales en las que los cibernautas la llenaron de elogios por lo que hizo.