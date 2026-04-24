Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este viernes 24 de abril?

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El tipo de cambio del dólar se ha disparado en el mercado cambiario presionado por el conflicto en Medio Oriente y la incertidumbre por el futuro político en el Perú. Por esa razón, te contamos a cuánto cotiza la moneda para esta jornada del viernes 24 de abril.

Dólar hoy: ¿A cuánto cotiza este viernes 24 de abril?

La intensificación de las hostilidades en el Medio Oriente reducen el optimismo sobre un posible conflicto y ocasionan una nuevo disparo del precio del dólar a nivel mundial, que hoy registra su nivel más alto del mes.

En el contexto nacional, la volatilidad de la divisa estadounidense ocurre en un contexto de investigaciones contra funcionarios de la ONPE, una crisis ministerial por la compra de aviones F-16 a EE.UU. y unos resultados electorales con escaso margen de diferencia.

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio de la divisa estadounidense para este viernes 24 de abril se ha fijado en S/3.456 para la compra y S/3.462 para la venta.

Al realizar el análisis comparativo con la sesión inmediata anterior, se detecta una tendencia al alza considerable. El jueves 23 de abril, la cotización oficial cerró en S/3.436 para la compra y S/3.444 para la venta, lo que implica un incremento considerable en menos de 24 horas.

Tipo de cambio oficial del dólar en Perú este viernes 24 de abril. Foto: captura de pantalla

¿A cuánto está hoy el dólar paralelo en Perú?

El precio del dólar en Perú se puede consultar en tiempo real a través de distintas plataformas.

Se recomienda consultar con la SUNAT y y el Sistema de Banco y Seguros (SBS) cuando deseas conocer las cotizaciones oficiales en bancos y entidades de créditos. Por otro lado, se aconseja revisar Bloomberg en Línea si deseas saber su cotización en tiempo real a nivel mundial.

Asimismo, existe el precio del dólar paralelo, que es aquel que circula en el mercado informal, mediados por las casas de cambio. El dólar paralelo también es conocido como dólar Ocoña, que lleva ese nombre por el jirón del mismo nombre.

Según la plataforma cuantoestaeldolar.pe, el precio de compra y venta del dólar paralelo para esta fecha es:

Mercado paralelo: compra S/3.445 - venta: S/3.475

En conclusión, el precio del dólar registra alza más significativa en el mes a medida que se intensifica el conflicto en Medio Oriente y persiste la incertidumbre política nacional.