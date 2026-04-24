Tuesta Soldevilla sobre allanamiento a casa de Piero Corvetto: "Me parece un abuso lo que se está haciendo"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Fernando Tuesta Soldevilla, expresó su rotundo rechazo ante el reciente allanamiento de la vivienda de Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. Para el especialista, el despliegue de las instituciones judiciales y electorales en este caso responde a una celeridad inusual que busca satisfacer la presión pública más que aplicar una justicia equilibrada.

Tuesta calificó como "un abuso" las medidas adoptadas contra Piero Corvetto

"Lo que está ocurriendo es de verdad algo nunca aviso, resulta que el Ministerio Público de la Policía la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el la Procuraduría, el Jurado Nacional de Elecciones, todos se ponen en una acción y una velocidad impresionante", el exjefe de la ONPE.

Según el análisis de Tuesta, la actuación conjunta del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial carece de precedentes en cuanto a su velocidad de ejecución. El analista sostuvo que esta "acción impresionante" de todas las instituciones del sistema de justicia parece estar diseñada para generar un impacto mediático inmediato.

"Esto ha sido un poco para para contentar a la tribuna, pero es lamentable, ¿no? Porque acá creo que es un abuso lo que se está haciendo con Piero Corvetto. Tiene responsabilidad de todas maneras y él obviamente la reconoce" afirmó el sociólogo.

Sugiriendo que la rigurosidad del operativo responde a una necesidad política de mostrar resultados rápidos ante la opinión pública, dejando de lado la mesura que requieren estos procesos.

Fiscalía allana vivienda de Piero Corvetto

Según la Dircocor, las diligencias se viene realizando de manera simultánea en doce inmuebles de personas acusadas del presunto delito de colusión agravada. Esto incluye al exjefe de la ONPE, al exgerente de la institución, José Samamé Blas, al subgerente de contrataciones, Juan Phang, y al representante legal de la empresa Galaga SAC, Juan Alvarado.

En los exteriores del edificio de Piero Corvetto, ubicado en Miraflores, los medios de comunicación registraron también la presencia de su abogado, quien llegó al lugar para solicitar información sobre las diligencias de allanamiento. Sin embargo, consultado por la prensa, su defensa legal decidió guardar silencio.

Cabe destacar que estas diligencias se realizan en el marco de una ampliación de las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, que ahora no solo indaga en irregularidades durante la distribución del material electoral, sino que además apunta a un presunto favorecimiento a empresas que no cumplían con la capacidad de operativa para brindar soporte logístico durante las elecciones.

Si bien el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, informó que el Ministerio Público oficializó el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto; ha trascendido que el Poder Judicial no autorizó la medida y en cambio ordenó el allanamiento a su vivienda.