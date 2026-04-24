Elecciones generales: PNP y Fiscalía allanan inmuebles de exfuncionarios de ONPE en medio de investigaciones

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Agentes de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público realizaron, sobre la madrugada de este viernes 24 de abril, un allanamiento en simultaneo en doce inmuebles involucrados en las presuntas irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del 12 de abril.

Dentro de este operativo, los efectivos de Dircocor y la Fiscalía llegaron hasta los domicilios de Juan Phang Sánchez, suspendido funcionario de la ONPE y de José Samamé quien fuera arrestado el pasado 13 de abril tras ser sindicado como el principal responsable en la demora del material electoral.

Allana inmuebles de Juan Phang y José Samamé

En el caso del aún Subgerente de Producción Electoral de la ONPE que se encuentra suspendido por medida cautelar mientras enfrenta un proceso disciplinario, los efectivos acudieron a Lince donde tiene una de las propiedades registradas a su nombre.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | La Fiscalía y la PNP allanaron inmuebles de Juan Phang Sánchez, suspendido funcionario de la ONPE, en el marco de las investigaciones por las presuntas irregularidades registradas durante el último proceso electoral.



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Sin embargo, se confirmó que el suspendido funcionario no vive en dicha vivienda por lo que luego se dirigieron hasta Magdalena donde si se llevaron a cabo las diligencias. De acuerdo a la información recabada por Exitosa, el investigado se encontraba al interior de uno de los departamentos de este edificio para luego proseguir con las diligencias de rigor.

Por otro lado, en Lince los efectivos también lograron ingresar a la residencia de José Samamé al ser parte clave de las investigaciones que se sigue la PNP y el Ministerio Público. Este exfuncionario fue detenido un día después de la elecciones generales por presuntamente ser el responsable de haber contratado a Galaga SAC para el transporte del material electoral en toda Lima Metropolitana.

Sin embargo, esta empresa señaló en repetidas ocasiones que la demora en la entrega de las cédulas y actas no fue su responsabilidad, sino de la ONPE ya que presentaron a su debido momento las unidades correspondientes para realizar el traslado.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | Agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron los inmuebles de José Samamé, exfuncionario de la ONPE, como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales.



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Allana locales de Galaga SAC

En total, son doce los inmuebles y propiedades que son allanadas por las autoridades en este mega operativo. Esto incluye los locales de la empresa Galaga SAC en San Juan de Lurigancho y Lurín.

A su vez, los efectivos también llegaron al domicilio del exjefe de ONPE, Piero Corvetto. La principal intención de estas diligencias es encontrar elementos que prueben su responsabilidad en las presuntas irregularidades ocurridas el pasado 12 de abril.

En resumen, agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP y del Ministerio Público allanaron las viviendas de los exfuncionarios de ONPE, Juan Phang Sánchez y José Samamé.