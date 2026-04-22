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Elecciones 2026: Taxista que transportó material electoral denuncia falta de custodia policial durante su traslado

El taxista reveló que trasladó ánforas en su vehículo sin la protección adecuada. Además, contó que se reportó la pérdida de cinco actas electorales en el camino.

Taxista que transportó material electoral denuncia falta de custodia policial du
Taxista que transportó material electoral denuncia falta de custodia policial du Foto: composición

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 22/04/2026

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Más de una semana después de las elecciones 2026, continúan apareciendo más denuncias ciudadanas que revelan graves irregularidades en el desarrollo de la jornada electoral. Esta vez, el testimonio de un taxista que participó en el traslado de material electoral evidencia fallas en la cadena de custodia desde un centro de votación hacia una sede de la ONPE.

Testimonio revela falta de custodia policial

El taxista se trata de Julio Apaza Chillihuani, quien confesó, con registros de videos y fotografías incluidos, que el día de las elecciones generales transportó ánforas desde Censico hasta la sede de la ONPE en San Borja. Su testimonio fue recogido por el programa Ocurre Ahora.

Según contó, fue contratado como particular para cumplir con el servicio durante la madrugada del 13 de abril, es decir para la segunda fecha de la jornada electoral. Su destino original era el distrito San Juan de Lurigancho; sin embargo, este fue modificado debido a que la institución ya no requería más unidades.

"Como particular nos contrató otro señor. En sí nosotros eramos para hacer San Juan de Lurigancho, pero como no requirieron más unidades, nos  mandaron para la sede San Borja", dijo.

El taxista además contó que transportó cerca de veinte ánforas acompañado únicamente por una trabajadora de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), revelando una completa ausencia de la custodia policial durante el trayecto.

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"Los policías en ese momento cambiaban de turno y yo le pregunté a la hora de llevar: ¿voy a llevar con alguien? No, porque a nosotros no nos han destinado para acompañarlos o para escoltarlos, me dijeron", señaló el taxista.

Taxista no recibió pago por el servicio

Sin embargo, la historia no acabó con esa única irregularidad. Chillihuani también afirmó que tras entregar el material electoral no recibió el pago por el servicio. Y, por si fuera poco, una denuncia policial en torno a este caso reporta la pérdida de cinco actas electorales junto a sus respectivas copias.

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Aunque el propio taxista descartó haber retenido material electoral al interior de su vehículo, su testimonio revela deficiencias en la organización del traslado. "Faltó organización prácticamente, porque nadie sabía lo de nadie", refirió.

Como respuesta al referido caso, el medio Ocurre Ahora recogió la declaración de una funcionaria de la ONPE quien declaró que este tipo de casos ocurren en casi todos los procesos de elección, pero no son visibles porque suceden fuera de Lima.

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